Eto'o, Adebayor et Okocha jouent en Somalie pour "changer la perception" du pays

A l'énoncé de leurs noms, le stade national de Mogadiscio a chaviré. Trois anciennes gloires africaines du football, Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor et Jay-Jay Okocha ont participé mardi à un match de gala en Somalie destiné à "changer la perception" extérieure du pays, plombée par une insécurité et une pauvreté persistantes.

Le dispositif sécuritaire était renforcé avant la partie, alors que plusieurs attentats ont frappé ces derniers mois la capitale somalienne. Des forces de sécurité étaient déployées sur toute la route menant à l'enceinte sportive et chaque spectateur était scrupuleusement fouillé avant de pouvoir y entrer.

Les supporteurs dans les gradins lors du match de gala organisé dans la capitale somalienne Mogadiscio le 27 mai 2025 AFP

Mais ces contrôles passés, la joie était intense chez les milliers de fans présents, dans un stade de 65.000 places par ailleurs plutôt vide. Des centaines de drapeaux somaliens étaient brandis dans les travées, où a fréquemment résonné l'hymne national somalien.

"C'est un peu comme si j'étais assis dans le stade de Barcelone", s'est réjoui Mowlid Ali, un supporteur de Samuel Eto'o, le plus titré des trois anciennes stars présentes mardi. Avec son équipe nationale, le Camerounais a remporté deux CAN (2000 et 2002) mais aussi quatre Ligues de champions, trois avec le Barça et une avec l'Inter Milan.

"Je me souviens quand je le regardais jouer pour le FC Barcelone entre 2004 et 2009, ajoute-t-il. Je suis très chanceux qu'il soit là et que je puisse le voir jouer."

"Jour historique"

"Pouvez-vous imaginer regarder Jay-Jay Okocha alors qu'il dribble dans le stade de Mogadiscio ?", s'est enthousiasmé Abdirahman Dhere, un fan du Nigérian passé notamment par le Paris SG, Fenerbahçe et Bolton.

L'ancienne star du football camerounais Samuel Eto'o, au centre, lors du match de gala organisé à Mogadiscio, capitale de la Somalie, le 27 mai 2025 AFP

"Il ne s'agit pas d'une simple partie de football, a-t-il estimé. "Ce match démontrera certainement comment la Somalie se relève de la guerre qui l'a ravagée pendant longtemps".

Les autorités somaliennes sont au diapason. Le ministère des Sports a vu dans cet évènement un "jour historique pour la communauté sportive du pays".

"Cela montre d'abord que la sécurité dans le pays s'est améliorée, et que des joueurs renommés d'Afrique et du monde peuvent venir dans la capitale Mogadiscio et jouer", s'est félicité un cadre du ministère de la Sécurité, Mohamed Ali Haga, depuis le stade.

La Somalie, pays pauvre, situé dans l'une des régions du monde les plus vulnérables au réchauffement climatique, subit pourtant depuis des mois une résurgence des attentats des rebelles islamistes shebab, qui multiplient les avancées.

Mi-mai, ce groupe armé lié à Al-Qaïda actif depuis 2006 a mené un attentat suicide contre une caserne de Mogadiscio, tuant plusieurs personnes. En mars, les shebab ont revendiqué l'explosion d'une bombe qui a raté de peu le cortège présidentiel dans la capitale, avant de tirer début avril plusieurs obus près de son aéroport.

"Incroyable"

L'ancienne star du football camerounais Samuel Eto'o, deuxième à droite, pose avec les arbitres avant le match de gala à Mogadiscio, capitale de la Somalie, le 27 mai 2025 AFP

La rencontre du jour obéit à "la nécessité de changer la perception du monde envers la Somalie et de montrer que des personnes très en vue dans le sport peuvent venir et jouer", a encore commenté Mohamed Ali Haga.

"Nous avons besoin que cet endroit soit un foyer pour nos joueurs nationaux plutôt que de jouer dans d'autres pays, et de montrer au monde que Mogadiscio est paisible et peut accueillir d'autres matchs africains", a-t-il ajouté.

La sélection somalienne, pour des raisons de sécurité, joue ses matches internationaux hors de ses frontières, récemment au Maroc.

Son stade national, rouvert en 2020, avait notamment servi de base aux shebab, avant d'accueillir des troupes de maintien de la paix de l'Union africaine.

Les anciennes stars du football Jay-Jay Okocha, deuxième à gauche en haut, Samuel Eto'o, troisième à droite en haut, et Emmanuel Adebayor, premier à droite en haut, face au public avant un match de gala à Mogadiscio, capitale de la Somalie, le 27 mai 2025 AFP

"Etre ici aujourd'hui est incroyable, a commenté Emmanuel Adebayor, ancien international togolais ayant joué notamment à Monaco, Arsenal et Manchester City, particulièrement applaudi pendant la rencontre de 40 minutes, durant laquelle il n'a pas ménagé ses efforts. Nous prions juste Dieu pour qu'il vous donne la paix, pour que vous puissiez reconstruire votre pays".

L'équipe des stars, dont faisaient aussi partie les ministres somaliens des Sports et de la Sécurité, l'a finalement emporté 8 buts à 4 face à d'anciens internationaux du pays. Un résultat finalement assez anecdotique eu regard des enjeux du match.