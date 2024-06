Explosion au Tchad, attaque meurtrière au Burkina Faso, Bassirou Faye à Paris : Récap Afrique de la semaine

À N’Djamena, capitale du pays, un gigantesque incendie et de puissantes explosions en chaîne ont fait neuf morts et 46 blessés dans la nuit du 18 au 19 juin. Le sinistre s’est produit dans le quartier du Goudji où se trouve le plus important dépôt de munitions de tous calibres et d'armes lourdes de l’armée tchadienne.