Foot: le Sénégal maîtrise la Bolivie en amical

Bon pour la confiance: le Sénégal a dominé la Bolivie (2-0), grâce à des buts de Boulaye Dia (4e) et Sadio Mané (44e s.p.), samedi à Orléans en match amical de préparation à la Coupe du monde.

"Je suis très heureux de cette victoire, gagner renforce la confiance, c'est de bon augure pour la Coupe du monde", s'est félicité Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Mon seul regret est de n'avoir pas marqué plus de buts".

Nettement supérieur, le Sénégal s'est imposé grâce à une frappe puissante de Dia qui a fait "gamelle" (elle a frappé les filets avant de ressortir du but, NDLR) et un penalty provoqué par Mané, très en jambes.

Malgré quelques absences, notamment les latéraux Youssouf Sabaly et Bouna Sarr (forfait pour le Mondial), blessés, les "Lions" sont restés fidèles à leur système en 4-3-3.

"A deux mois de cette compétition, c'est important de rester cohérent et de ne pas tout chambouler", a expliqué Aliou Cissé. "Le 3-5-2 peut être une variante en cours de match, nous le préparons à l'entraînement, mais je préfère rester avec nos certitudes, qui nous ont fait gagner la CAN et nous ont qualifiés pour la Coupe du monde!"

Le coach de la Bolivie, Pablo Escobar, a admis "la supériorité du Sénégal, avec les qualités de ses joueurs, qui jouent dans les meilleurs championnats".

Le Sénégal, dans le groupe du Qatar, des Pays-Bas et de l'Équateur lors du Mondial (20 novembre-18 décembre), disputera son prochain match de préparation contre l'Iran, à Vienne, mardi, avec une équipe entièrement changée, a précisé Aliou Cissé.

L'Iran, autre mondialiste, dans le groupe des États-Unis, de l'Angleterre et du pays de Galles, est un adversaire "un cran au-dessus" de la Bolivie, pour Aliou Cissé, qui a rappelé qu'il "vient de battre l'Uruguay" (1-0 vendredi).