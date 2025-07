Football : Aubameyang, Lookman... Le point sur les transferts des étoiles africaines

L'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver l'Olympique de Marseille.

L'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de retour à l'OM

"Aubame", 36 ans, qui avait quitté l'OM il y a un an à peine, pour l'Arabie saoudite, va donc à nouveau porter le maillot olympien, une fois sa visite médicale passée et son contrat officiellement signé, sans doute ce jeudi 31 juillet.

Sous les couleurs marseillaises, Aubameyang avait marqué 30 buts lors de la saison 2023/2024, avec onze passes décisives en prime, battant au passage le record historique de buts en Ligue Europa (34 buts), une compétition dont il avait été élu meilleur joueur.

Seule satisfaction du club, avec une piètre huitième place en Ligue 1 synonyme d'absence sur le terrain européen pour 2024/2025, l'attaquant gabonais avait cédé à l'appel des pétrodollars saoudiens, pour le club d'Al-Qadsiah, où il a réussi une nouvelle saison pleine avec 17 buts et trois passes décisives en 32 matchs.

Mais cette parenthèse n'aura duré qu'un an et, après avoir résilié son contrat avec son club, Aubameyang va donc se bâtir de nouveaux souvenirs avec Marseille.

Pierre-Emerick Aubameyang ici le 2 mai 2024 alors avec les couleurs de l'OM. (AP Photo/Daniel Cole)

Ademola Lookman rejette l'offre de Naples et espère rejoindre l'Inter

Il a été élu meilleur joueur africain par la CAF en 2024. L'attaquant du Nigeria qui évolue à l'Atalanta Bergame, a rejeté une offre du Napoli, sacré champion de la Série A cette saison.

Selon la Gazzeta dello Sport, les dirigeants de l'Inter sont entrés en discussion avec leur homologue de Bergame pour tenter de faire venir le meilleur joueur africain.

L'attaquant du Nigeria Ademola Lookman lors de la remise du prix de meilleur joueur africain le 16 décembre 2024. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Ademola Lookman, auteur de 15 buts cette saison en série A, est déterminé à rejoindre les Nerazzurri selon le quotidien sportif italien. Les Interistes ont soumis une offre de 40 millions d’euros plus des primes et une clause de revente de 10 %. Pour l'instant Bergame juge l'offre insuffisante. Les négociations ne font que commencer.



Le Camerounais Bryan Mbeumo, footballeur africain le plus cher de l’histoire

Après six saisons dans le club anglais de Brentford, l’attaquant des Lions indomptables, né en France et âgé de 25 ans, a été acheté 81 millions d’euros par Manchester United. L'attaquant Bryan Mbeumo contre Lucas Digne d'Aston Villa le 8 mars 2025. (AP Photo/Kin Cheung). En six saisons en Première League l’attaquant a inscrit 70 buts et délivré 51 passes décisives, toutes compétitions avec son ancien club. Bryan Mbeumo, 25 ans, qui a signé jusqu’au 30 juin 2030, verra son salaire mensuel passer de 200 000 à 708 000 euros, hors primes.