Football : "idiot", "pas intelligent", réactions indignées après la déclaration du président du Napoli sur les joueurs africains

La CAF condamne les commentaires inacceptables du président du Napoli FC sur les joueurs africains https://t.co/9CarH8P1cQ — CAF Media (@CAF_Media) August 7, 2022

Kalidou Koulibaly et la FSF montent au créneau

L’arrogance et le mépris de @AureDeLaurentis, président @sscnapoli, se doublent d’un manque de courage. Plutôt que de s’attaquer aux joueurs africains, pourquoi ne pas s’adresser et critiquer directement ceux qui bâtissent le calendrier sans tenir compte des premiers acteurs? pic.twitter.com/0IlVKnUB2Y — FIFPro Africa (@FIFProAfrica) August 3, 2022

Koulibaly remonté contre De Laurentiis : "On ne peut pas parler d'une équipe nationale africaine comme ça" pic.twitter.com/vdBZUeey5p — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 4, 2022

Ce Monsieur, soit il n’est pas intelligent (idiot ?), soit il est raciste. Je préfère retenir la première hypothèse par respect pour lui. Augustin Senghor, président de Fédération sénégalaise de football (FSF)

La déclaration du président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, sur la chaîne Wall Street Italia, n’a pas fini de faire parler, surtout en Afrique. Le 2 août, ce dernier a fait savoir qu’il ne souhaitait plus recruter de joueurs africains sauf s’ils renoncent à disputer la Coupe d’Afrique des Nations.La Confédération africaine de football (CAN) s’est dite « consternée » par « les propos irresponsables et inacceptables ». En outre, elle exhorte l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen à ouvrir une enquête disciplinaire. « Les commentaires de De Laurentiis sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article 14 du règlement disciplinaire de l’UEFA. »L’instance rappelle par la même occasion que la dernière édition, remportée par le Sénégal, a été suivi par plus de 600 millions de téléspectateurs dans plus de 160 pays du monde.Au lendemain de la déclaration du président du club, la Fifpro Africa, un syndicat de joueurs, avait déjà dénoncé « l’arrogance et le mépris d’Aurelio De Laurentiis » ainsi que son « manque de courage. »Kalidou Koulibaly, défenseur sénégalais et récent transfuge du Napoli à Chelsea, a lui-aussi désavoué son ancien dirigeant. « Quand je jouais à Naples, je jouais aussi pour le Sénégal et j’ai gagné la CAN avec le Sénégal. C’est vrai que c’était un moment difficile pour eux quand nous sommes absents mais nous l’avons gagné et je suis vraiment heureux aujourd’hui [...] On ne peut pas parler d’une équipe nationale africaine comme ça. »

Le président de Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, s’est lui montré moins tendre. « Ce Monsieur, soit il n’est pas intelligent (idiot ?), soit il est raciste. Je préfère retenir la première hypothèse par respect pour lui. La Coupe d’Afrique va continuer avec ses meilleurs joueurs africains et il continuera à nous appeler les AUTRES. »



Troisième du dernier championnat italien, le Napoli compte dans ses rangs trois internationaux africains, l’Algérien Adam Ounas, le Nigérian, Victor Osimhen, et le Camerounais, André-Frank Zambo-Anguissa.



