Football : l'équipe nationale de Tunisie pourrait-elle être exclue de la Coupe du monde au Qatar ?

L'équipe nationale de Tunisie pourrait-elle être exclue de la Coupe du monde au Qatar ? C'est la crainte qui agite les Tunisiens depuis le 26 octobre dernier. Dans une lettre adressée au président de la Fédération tunisienne de Football, Wadii Jarii, Kenny Jean-Marie, le Chief Member Associations Officer de la FIFA, le réprésentant des Fédérations nationale au sein de la FIFA, s'inquiète ainsi des tentatives présumées d'ingérence du gouvernement tunisien dans la gouvernance de la Fédération tunisienne.

Les associations membres de la Fifa sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante.

Kenny Jean-Marie, membre de la FIFA, dans une lettre à la Fédération tunisienne de football.

«Il a été porté à notre attention que les autorités étatiques sembleraient vouloir s'immiscer dans les affaires de la Fédération tunisienne de Football, notamment en envisageant la dissolution du Bureau fédéral de la FTF. À cet égard, nous souhaiterions vous rappeler que les associations membres de la Fifa sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers», peut-on lire dans le courrier du 24 octobre et adressé au président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jarii.



La FIFA sanctionne les tentatives d'ingérence du pouvoir politique

La FIFA n'envisagerait pas d'exclusion de la Tunisie de la Coupe du monde

Selon la Radio tunisienne Mosaique FM, Kamel Deguiche, le ministre des Sports, réfléchissait à la possibilité de dissoudre des bureaux fédéraux de différentes disciplines, dont le football. TV5MONDE a essayé de joindre le ministère des Sports. Sans succès. Selon le média, sans citer ses sources, les relations seraient exécrables entre le président de la Fédération tunisienne Wadii Jarii et Kamel Deguiche.La FIFA sanctionne les tentatives d'ingérence de tout pouvoir politique dans les affaires des Fédérations qui sont indépendantes. Des sanctions sont déjà tombées en 2022 contre les Kenya et le Zimbabwe. Les équipes nationales de ces deux pays, à cause de tentatives d'ingérence du pouvoir politique, ont été exclues des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2024 en Côte d'Ivoire.Comment interpreter la lettre de Kenny Jean-Marie représentant de la FIFA ?Jointe par TV5MONDE, la FIFA rappelle que c'est la Fédération tunisienne qui a alerté la FIFA. La lettre de la FIFA, rappelant que le pouvoir politique ne doit pas s'ingérer dans la gouvernance de la Fédération était une demande de la Fédération Tunisienne. Même si la FIFA ne veut pas utiliser ce terme, la lettre de la FIFA était destinée à "protégér" le football tunisien de toute ingérence politique.La Tunisie peut-elle être exclue de la Coupe du monde au Qatar ? Au sein de la FIFA, on estime que l'heure n'est pas encore aux sanctions. Selon nos informations receuillies auprès de l'instance internationale du football l'exclusion de la Tunisie de la Coupe du monde au Qatar n'est pas envisagé.