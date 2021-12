Coupe Arabe : la presse algérienne loue les exploits des Fennecs

“Sacrés Algériens”, titre “Le Quotidien d’Oran”. "Liberté" quant à lui se contente de dire "Bravo !" et "El Watan" "« Les Algériens » !… ". Sur ces trois unes, les visages victorieux des joueurs des Fennecs, brandissant le trophée de la Coupe Arabe des Nations. Mais ça ne s’arrête pas là : la totalité de la presse algérienne affiche son équipe de football victorieuse sur sa une.

Chargement du lecteur...

Le 18 décembre, les Fennecs ont arraché la victoire aux Aigles de Carthage, l’équipe de football tunisienne, en finale de la Coupe Arabe des nations. La rencontre s’est terminée en prolongations, sur le score de 2-0. Il s’agit de la première victoire algérienne lors de cette compétition.

Une finale qui a fait couler beaucoup d’encre

Le journaliste Adjal Lahouari, du "Quotidien d’Oran" livre une analyse du match dans l’édition du 19 décembre. "C’est le genre de match qui reste gravé dans les mémoires autant que le scénario que par un terrible suspense qui a pris fin d’une façon aussi inattendue que spectaculaire", écrit-il. Pour lui, cette finale était "incertaine" et a procuré beaucoup d’émotions et de stress aux supporters des Fennecs. "Tout est bien qui finit bien, mais les cardiaques ont dû beaucoup souffrir", conclut le journaliste.

Au lendemain de la victoire de l'Algérie à la Coupe arabe des nation, tous les journaux du pays consacrent leur une aux Fennecs. TVMONDE

Farouk Bourama, du quotidien "El Watan" a lui aussi écrit un résumé de cette finale. Il considère que "les hommes de Madjid Bougherra ont eu beaucoup de mal pour rentrer dans la partie."

Le quotidien "Liberté" n’a pas publié d’analyse comme leurs confrères, mais Rachid Belarbi a écrit un résumé, agrémenté de commentaires. Pour lui, le but de Sayoud à la 99e minute, qui est venu ouvrir le score était "comme un symbole", une "délivrance." Et lorsque Brahimi a placé le ballon dans la cage tunisienne, alors que Moez, le gardien tunisien, était monté pour le dernier corner du match c’était "comme pour conclure de la plus exaltante des manières l’épopée des Verts au Qatar."