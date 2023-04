Football : le 11 africain de la semaine du 28 mars au 4 avril

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Nayef Aguerd (Maroc - West Ham) Nayef Aguerd se souviendra sans doute longtemps de ce dimanche 2 avril 2023 : face à Southampton, le défenseur marocain a ouvert son compteur et inscrit le but de la victoire en sautant plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de l’Allemand Thilo Kehrer (25e). Solide par la suite, l'ancien du FUS Rabat a permis aux Hammers de sécuriser ces trois points précieux dans la perspective du maintien en Premier League.



Ce but, le premier de la carrière du Lion de l'Atlas dans l'élite anglaise, a valu à Nayef Aguerd une désignation au titre d'homme du match. « Je suis ravi de cette victoire cruciale devant nos supporters. Quel moment d'émotion d'avoir marqué mon premier but en Premier League au London Stadium. Félicitations à toute l'équipe. On recommence mercredi », a indiqué sur Twitter le demi-finaliste du Mondial, brillant le mois dernier lors de la victoire en amical face au Brésil. Le 11 type africain de la semaine (4/3/3) Gardien de but : Yehvann Diouf (Sénégal - Reims) Vainqueur à Nantes (3-0), Reims peut aussi dire merci à Yehvann Diouf. Auteur de cinq arrêts, le portier de 23 ans a écœuré tous les attaquants nantais, gardant sa cage inviolée pour la treizième fois de la saison. Potentiel renfort des Lions de la Teranga, cet artisan important de la belle saison rémoise a été récompensé le mois dernier par une prolongation de contrat. Latéral droit : Akim Zedadka (Algérie - Auxerre) Arrivé cet hiver de Lille où il ne jouait plus guère, Akim Zedadka est en train de retrouver ses sensations sous le maillot d'Auxerre. Lors de la réception de Troyes, l'ancien Clermontois a bien tenu son couloir, offrant un appui intéressant quand son équipe remontait le ballon. Il lui faudra toutefois confirmer ce regain de forme dans la durée pour espérer retrouver l'équipe nationale algérienne. Défenseur central : Sinaly Diomandé (Côte d'Ivoire - Lyon) Sinaly Diomandé a livré une prestation de haute volée, dimanche sur le terrain du PSG en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Sûr et concentré, le jeune Ivoirien a terminé la rencontre avec le bilan de quatre dégagements, cinq tacles, un contre, quatre interceptions et zéro faute commise. Ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou, le natif de Yopougon n'est pas loin d'avoir réussi le meilleur match de sa jeune carrière en Ligue 1. Défenseur central : Nayef Aguerd (Maroc - West Ham) Nayef Aguerd se souviendra sans doute longtemps de ce dimanche 2 avril 2023 : face à Southampton, le défenseur marocain a ouvert son compteur et inscrit le but de la victoire en sautant plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de l’Allemand Thilo Kehrer (25e). Solide par la suite, l'ancien du FUS Rabat a permis aux Hammers de sécuriser ces trois points précieux dans la perspective du maintien en Premier League. Latéral gauche : Arthur Masuaku (RD Congo - Besiktas) Après Basaksehir et Istanbulspor, Besiktas a battu Fenerbahçe et remporté son troisième derby stambouliote depuis la reprise de la Süper Lig, avec en ses rangs un Arthur Masuaku très performant. Avec 10 récupérations, 3 dribbles réussis et 2 duels aériens gagnés, le Léopard a régné dans son couloir, lui qui s'était signalé par un fort coup de gueule contre l'arbitrage de la rencontre Mauritanie-RDC, en éliminatoires de la prochaine CAN. Milieu défensif : Thomas Partey (Ghana - Arsenal) Le régulateur numéro un de cet Arsenal en route vers le titre, c'est lui : face à Leeds United (4-1), Thomas Partey s'est une nouvelle fois distingué par sa présence devant la défense, aidée par une technique sans faille qui bonifie les relances des Gunners. Pour sa première Coupe du monde en novembre dernier au Qatar, l'ancien de l'Atlético Madrid faisait partie des Black Stars qui n'ont pas raté la moindre minute de jeu. Milieu relayeur : Marshall Munetsi (Zimbabwe - Reims) Sa présence très régulière dans notre sélection hebdomadaire en dit long sur la saison aboutie que Marshall Munetsi est en train de réussir avec le Stade de Reims. Face à Nantes (0-3), il ponctue une nouvelle prestation dense en inscrivant le troisième but des siens. Au repos international forcé suite à la suspension du Zimbabwe par la FIFA, l'ancien des Orlando Pirates compte désormais le total respectable de six buts et trois passes décisives en 27 matchs de Ligue 1 cette saison. Milieu offensif : Wahbi Khazri (Tunisie - Montpellier) Wahbi Khazri n'est jamais aussi redoutable quand le niveau d'adversité s'élève. Face à l'Olympique de Marseille, le Tunisie est à l'origine de l'ouverture du score après une remontée de balle aussi énergique que puissante. Irréprochable dans l'engagement, il a ensuite principalement défendu. Son match aurait été parfait si l'unique buteur des Aigles de Carthage au dernier Mondial n'avait manqué le cadre sur un centre en retrait en seconde période. Ailier droit : Riyad Mahrez (Algérie - Manchester City) Ce n'est pas donné à n'importe qui de priver Didier Drogba d'un de ses records en Premier League : titulaire face à Liverpool samedi, Riyad Mahrez est entré de la sorte dans l'histoire de la Premier League. En délivrant une passe décisive à Kevin De Bruyne lors de la victoire de son équipe (3-1), l'international algérien a porté son total à 56 offrandes dans l'élite anglaise, pour doubler l'Ivoirien et l'effacer des tablettes. Avant-centre : Mbaye Niang (Sénégal - Auxerre) A Auxerre, certains supporters ont d'abord cru à un poisson d'avril : c'est Mbaye Niang qui a inscrit le but de la victoire face à Troyes (1-0), son premier en 2023. Six minutes après son entrée en jeu, l'international sénégalais a fait taire les sifflets de l'Abbé-Deschamps et aurait pu se muer en passeur décisif si Da Costa avait cadré. Il en faudra toutefois bien davantage pour retrouver les Lions de la Teranga, dont il n'a plus porté les couleurs depuis novembre 2019. Ailier gauche : Musa Barrow (Gambie - Bologne) Que ferait Boulogne sans Musa Barrow ? Il est plus que jamais permis de se poser la question : lors de la réception de l'Udinese (3-0), le natif de Banjul a été à l'origine des trois buts de son équipe, régalant ses partenaires d'un doublé de passes décisives avant de clôturer lui-même la marque. Le quart de finaliste de la dernière CAN confirme cette saison qu'il est bien l'un des attaquants africains les plus impactants de Serie A.