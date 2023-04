Football : le 11 africain de la semaine du 4 au 11 avril

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Samuel Chukwueze (Nigeria - Villarreal) Irrésistible sur son côté droit samedi sur le terrain du Real Madrid, Samuel Chukwueze a fait basculer le match à lui tout seul en faveur du sous-marin jaune. D’une feinte de corps dévastatrice, le Super Eagle mystifie Nacho pour égaliser (38e). Puis, après la seconde égalisation des siens, l'ailier, en grande forme (5 buts et 3 passes décisives sur ses 7 derniers matchs de Liga) se joue une nouvelle fois du pauvre Nacho à l’entrée de la surface. Usant de sa vitesse, le natif d’Umahaia repique dans l’axe et envoie une sublime frappe enroulée dans la lucarne de Courtois.



Une prestation XXL qui a valu à son auteur le plus beau des compliments, venu de son entraîneur Quique Setién. « Il a fait un match extraordinaire. Il a marqué des buts exceptionnels. Peut-être même que certains supporters du Real l’ont félicité. Ce sont des actions que l’on aime voir sur tous les terrains de football. Ce sont pour ces joueurs que payer un billet vaut le coup », a salué le technicien espagnol, connu pour être un apôtre du beau jeu. Le 11 type africain de la semaine (4/3/3) Gardien de but : Mory Diaw (Sénégal - Clermont) Si Clermont est allé gagner à Troyes (0-2) pour se rapprocher du maintien mathématique en Ligue 1, le club auvergnat le doit en partie à Mory Diaw, sorti vainqueur d'un duel important face à Mama Baldé juste avant la mi-temps. Peu sollicité par ailleurs, le Franco-Sénégalais s'est montré rassurant dans ses prises de balles aériennes. Ces bonnes performances répétées lui ont valu d'être régulièrement appelé en équipe nationale du Sénégal depuis septembre dernier. Latéral droit : Clinton Mata (Angola - FC Bruges) Alors qu'il vit une saison compliquée dans les rangs du FC Bruges, Clinton Mata retrouve petit à petit son meilleur niveau. Face à Seraing (2-0), les Blauw-Zwart ont bénéficié de sa rigueur (4 interceptions) dans son couloir droit, où certaines de ses offensives auraient mérité meilleur sort. Lui qui avait répondu positivement à l'appel de l'Angola en 2014 n'a plus été convoqué chez les Palancas Negras depuis juin 2016. Défenseur central : Montassar Talbi (Tunisie - Lorient) Montassar Talbi a livré un match de haut niveau lors de la réception de l'Olympique de Marseille (0-0), dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Constamment bien placé, l'international tunisien a intercepté nombre de ballons, contribuant à rassurer les Merlus. Impérial dans le jeu aérien, l'ancien de l'Espérance sportive de Tunis n'a pas laissé une miette aux attaquants phocéens. Défenseur central : Bamo Meïté (Côte d'Ivoire - Lorient) Bamo Meïté continue d'assurer un intérim de qualité en l'absence de Julien Laporte. Costaud dans les duels face à l'Olympique de Marseille, le joueur formé au Stade Lavallois n'a pas tout réussi mais a terminé la rencontre avec le meilleur total d'interceptions (10). Le natif de Kani dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire a pleinement saisi sa chance et obtenu une prolongation de contrat avec les Merlus jusqu'en 2026. Latéral gauche : Arthur Masuaku (RD Congo - Besiktas) En plein regain à l'image de Besiktas, deuxième de Süper Lig en Turquie, Arthur Masuaku a livré une nouvelle prestation consistante à l'occasion de la belle victoire sur Giresunspor (3-1). Auteur de sept tacles et de trois dribbles réussis, l'international congolais a agrémenté ce bilan d'une passe décisive sur le troisième but des siens. La quatrième de la saison pour le joueur prêté par West Ham. Milieu défensif : Ellyes Skhiri (Tunisie - Cologne) Ellyes Skhiri s'est montré intraitable devant sa défense, lors du déplacement de son équipe à Augsbourg (1-3). Toujours bien placé pour couper les trajectoires de passes adverses et soulager son arrière-garde, l'international tunisien a aussi eu le mérite de marquer le premier but des siens dès l'entame de la partie. Son sixième de la saison et depuis le retour de la Coupe du monde au Qatar, la deuxième de sa carrière avec les Aigles de Carthage. Milieu relayeur : Birama Touré (Mali - Auxerre) Birama Touré se présente comme l'un des maillons forts de l'AJ Auxerre dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Face à l'AC Ajaccio, l'international malien a réussi un début de match parfait en ouvrant la marque dès la troisième minute d'une superbe reprise de volée. Par la suite, le travail de sape et de harcèlement du natif de Kayes n'a pas laissé le moindre répit aux Corses. Milieu relayeur : Amadou Haidara (Mali - RB Leipzig) Déjà titulaire lors de la victoire en Coupe face au Borussia Dortmund, Amadou Haidara débutait de nouveau sur la pelouse du Hertha Berlin (0-1). Une confiance dont le milieu international malien, ancien finaliste de la Coupe du monde des moins de 17 ans, a su se montrer digne, avec une prestation consistante et surtout le but de la victoire, inscrit de la tête suite à un corner et accordé après une longue intervention de la VAR. Ailier droit : Samuel Chukwueze (Nigeria - Villarreal) Irrésistible sur son côté droit samedi sur le terrain du Real Madrid, Samuel Chukwueze a fait basculer le match à lui tout seul en faveur du sous-marin jaune. D’une feinte de corps dévastatrice, le Super Eagle mystifie Nacho pour égaliser (38e). Puis, après la seconde égalisation des siens, l'ailier, en grande forme (5 buts et 3 passes décisives sur ses 7 derniers matchs de Liga) se joue une nouvelle fois du pauvre Nacho à l’entrée de la surface. Usant de sa vitesse, le natif d’Umahaia repique dans l’axe et envoie une sublime frappe enroulée dans la lucarne de Courtois. Attaquant de pointe : Vincent Aboubakar (Cameroun - Besiktas) Vincent Aboubakar carbure depuis son retour au Besiktas cet hiver. Butteur lors des quatre dernières journées de Süper Lig, l'international camerounais y est cette fois allé de son doublé, à l'occasion de la large victoire sur Giresunspor (3-1). Désigné homme du match, l'ancien de Coton Sport de Garoua a bien digéré son départ d'Al-Nassr après l'arrivée d'un certain Cristiano Ronaldo. Ailier gauche : Abdessamad Ezzalzouli (Maroc - Osasuna) Incisif mardi en Copa del Rey lors d'une demi-finale retour terminée par la qualification de son équipe, Abdessamad Elzazzouli s'est offert samedi un doublé face à Elche (2-1), avec en conclusion une splendide frappe de l'extérieur de la surface de réparation, un "bombazo" qui donne la victoire aux Rojillos. Prêté cette saison par le Barça, le natif de Beni Mellal surfe sur une vague très porteuse depuis le Qatar, où il a disputé l'an dernier sa première Coupe du monde.