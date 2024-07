Football : le club de Pau condamné pour ne pas avoir fait de contrat à deux joueurs Sénégalais

Le club de football du Pau FC, qui évolue en Ligue 2, a été condamné pour travail dissimulé par le conseil des prud'hommes de Pau, saisi par deux anciens joueurs sénégalais. Une information révélée par l'hebdomadaire Marianne. Le club, qui a fait appel, a été condamné dans deux décisions différentes, rendues le 20 février et le 6 mai, à verser plus de 112.000 euros de dommages et intérêts aux deux hommes pour travail dissimulé.