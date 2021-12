Football : les grand clubs européens menacent de ne pas libérer leurs joueurs pour la CAN

" notre connaissance, la Confédération africaine de football n'a pas encore rendu public un protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi de la CAN, en l'absence duquel les clubs ne seront pas en mesure de libérer leur joueurs pour le tournoi". L'Association européenne des clubs (ECA) ne prend aucun détour dans le courrier rendu public ce mercredi par l'Agence France-Presse. Courrier électronique adressé vendredi dernier à la Fifa.

Les clubs inquiets de voir leurs joueurs bloqués

Outre le protocole sanitaire du tournoi (9 janvier-6 février), l'ECA pointe surtout le risque d'une absence des internationaux plus longue que la période de mise à disposition prévue, en raison des "quarantaines et restrictions de déplacement" liées notamment à l'émergence du variant Omicron du coronavirus.

Selon les règles assouplies de libération des internationaux, confirmées à plusieurs reprises par la Fifa depuis août 2020, les clubs peuvent retenir leurs joueurs si "une quarantaine d'au moins cinq jours est obligatoire à compter de l'arrivée" sur le lieu "où est censé se disputer le match de l'équipe nationale" du joueur, ou sur le lieu du club de celui-ci à son retour.

Le Conseil d'administration de l'ECA, début décembre, a réaffirmé que ces principes devaient être "strictement respectés", fait valoir le courrier obtenu par l'AFP et adressé à Mattias Grafström, secrétaire général adjoint de la Fifa en charge du football. "Dans le cas contraire, les joueurs ne doivent pas être libérés pour leur équipe nationale", juge l'ECA.

Des rumeurs d'annulation pour la CAN

Sollicitée par l'AFP, la Confédération africaine de football s'est refusée à tout commentaire et a renvoyé vers un communiqué publié mercredi matin où Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF, exhorte le comité d'organisation camerounais à "travailler jour et nuit afin de s'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture du 9 janvier 2022". Fin novembre, la Confédération s'était déjà inquiétée de l'organisation de la CAN 2022.

Chargement du lecteur...

L'envoi de ce courrier de l'ECA à la Fifa intervient alors que se multiplient les rumeurs autour d'une éventuelle annulation de la CAN, ou bien d'un nouveau report du tournoi, initialement programmé en 2021 mais repoussé d'un an en raison de la pandémie.

Selon des informations de la radio française RMC Sport, une réflexion a été engagée au sein de la Confédération, laquelle pourrait annoncer une annulation de l'édition 2022 de la CAN.



Selon nos informations, la CAN pourrait annoncer une annulation de l’édition 2022 au Cameroun. La réflexion est en tout cas engagée. — RMC Sport (@RMCsport) December 15, 2021

La fédération camerounaise prépare son protocole sanitaire

Interrogé par l'AFP, un haut dirigeant de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a qualifié ces spéculations de "fake news". Le Centre des opérations d’urgence de santé publique camerounais a d'ailleurs présenté lundi à Yaoundé son dispositif au ministère de la santé dans le cadre du déroulement de la CAN.

Dans les cinq villes où vont se dérouler les matches (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbé), le protocole sanitaire sera le même. Un passe sanitaire sera exigé pour accéder aux stades. Les équipes en compétition ainsi que les spectateurs seront soumis à cette obligation.

Un million de tests Covid prévus

Tout le monde sera testé. En cas de test négatif, les personnes complètement vaccinés auront un passe sanitaire valable une semaine. Les non-vaccinés devront présenter un test négatif de moins de 24 heures pour accéder au stade. Les tests PCR seront réservés aux joueurs et à toutes les personnes se trouvant en contact avec les joueurs (officiels, ramasseurs de balles, arbitres). Pour les spectateurs en gradins et dans les fan-zones, des test antigéniques seront utilisés.



Le Centre des opérations d’urgence de santé prévoit de réaliser plus d’un million de tests Covid-19 gratuits lors de la compétion. L’opération va mobiliser un personnel de santé estimé à plus de 2.000 individus. Aucun billet ne sera vendu sans test négatif.