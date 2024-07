Football : plusieurs joueurs maliens boycottent la sélection nationale

La situation va de mal en pis. Après les premières secousses du mois de juin dont la suspension du capitaine, Hamari Traoré, de toutes les sélections nationales, un séisme guette-t-il le football malien ? Vendredi 12 juillet, plusieurs joueurs ont pris parti pour leur capitaine en décidant de se mettre en retrait dès à présent de la sélection.

Leur décision a été publiée dans une lettre partagée sur les réseaux sociaux. " Nous, le collectif des joueurs, notifions que toutes les décisions précédentes ont été prises par l'ensemble des joueurs et non par la personne de Hamari Traoré", précise le message republié, entre autres, par Amadou Haïdara (RB Leipzig), Mohamed Camara (AS Monaco) ou encore Boubacar Kouyaté (Montpellier Hérault SC).

"Nous, le collectif des joueurs de l'équipe nationale, portons à la connaissance de la fédération que nous nous mettons en retrait de l'équipe nationale jusqu'à la levée de sa suspension", conclut le texte.

"Mauvaise gestion"

Hamari Traoré, le latéral de la Real Sociedad en Liga espagnole, compte parmi les joueurs de la sélection qui ont publié, en juin, une lettre dans laquelle ils déploraient l'absence de résultats depuis des années, la "mauvaise gestion" de leur sport par leurs dirigeants et le manque de professionnalisme de ces derniers.

Les signataires menaçaient de boycotter la sélection si leurs dirigeants ne remédiaient pas à la crise que traverse, selon eux, le football malien.

La commission disciplinaire a convoqué, fin juin, Hamari Traoré. Ce dernier n’a pas donné suite. Le comité exécutif de la fédération a finalement décidé de le suspendre à titre conservatoire de toutes les sélections "pour manquement à l'honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l'équipe nationale et le football malien".

Pour l’heure, le Mali pointe seulement à la quatrième place du groupe I, des qualifications pour le Mondial-2026 : avec une victoire, deux nuls et une défaite. La Fédération malienne de football (Femafoot) a remercié, le 13 juin, le sélectionneur Eric Sékou Chelle.

