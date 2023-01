Football : pourquoi le Maroc pourrait ne pas participer au CHAN en Algérie

Après le parcours historique des Lions de l’Atlas à la dernière Coupe du monde au Qatar, l’Afrique a à cœur de se confronter au Maroc dans une compétition sur le continent.

La compétition étant réservée aux sélections nationales composées uniquement de joueurs évoluant en Afrique locales (ou aux joueurs de moins de 23 ans, les U23, comme pour le Maroc), ce ne sont naturellement pas les joueurs ayant brillé au Qatar qui sont concernés, mais le Maroc reste tout de même le double tenant du titre du CHAN.



La question épineuse du Sahara occidental, source du refroidissement des relations entre les deux pays frontaliers, qui ont rompu leurs relations diplomatiques en août 2021, a maintenant des conséquences sportives. L’espace aérien algérien est fermé aux avions marocains et les autorités algériennes ne semblent pas vouloir faire d’exception pour les compétitions sportives.



Dans un premier temps, la Fédération royale marocaine de Football (FRMF) a menacé de ne pas participer si l’espace aérien entre le Maroc et l’Algérie restait fermé pour le déplacement de la sélection marocaine. En l'état, impossible de réaliser un vol direct, affrété par la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), de Rabat à Constantine (1.247,98 km), ville où le Maroc jouera ses matchs (Le Maroc fait partie du groupe C, avec le Ghana, le Soudan et Madagascar).

Selon un communiqué du 27 décembre, la FRMF déclare que, “dans le cas du non-respect de ce point, le Comité Directeur de la FRMF a décidé à l’unanimité de ne pas participer à cette édition”.

Une décision politique toujours attendue

Pour le comité d’organisation algérien du CHAN et son président, Rachid Oukali, le pays hôte n’est responsable du transport des sélections que sur son territoire, ajoutant que la plupart des sélections feront des escales avant d’arriver en Algérie. Il demande donc à la sélection marocaine de passer par un autre pays avant de venir à Constantine.

La FRMF a par la suite adressé une lettre à la Confédération Africaine de Football (CAN) demandant le respect du cahier des charges des compétitions africaines pour que ce vol direct puisse avoir lieu. Contactée par téléphone, la Fédération marocaine assure ne pas avoir pris de décision définitive, tant que l’Algérie n’a pas donné sa réponse à la CAF. Le personnel et la sélection continuent donc de se préparer sans savoir si le Maroc pourra bien participer. "Le championnat commence le 13 janvier, les sélections doivent être sur place trois jours avant pour la préparation. Nous verrons ce qui sera décidé", affirme le service communication de la Fédération.

Contacté également par téléphone, le Palais du gouvernement algérien assure qu’aucune décision finale n’a été prise, pour le moment, en ce qui concerne la requête du Maroc. “Le ministère des Sports doit faire le point avec le ministère de l’Intérieur sur la situation. Ils feront alors un communiqué”, a déclaré le service communication du Palais.

La FRMF attend donc la décision des autorités algériennes et la réponse qu’elles feront à la CAN pour décider si la sélection marocaine pourra concourir pour tenter de conserver son titre ou si elle devra déclarer forfait.