Football : quels joueurs africains se sont illustrés durant ce week-end européen ?

Victor Osimhen est désormais la sensation de la Serie A. L'attaquant nigérian du SSC Naples empile but sur but. Le marocain Youssef En-Nesyri est lui une valeur sûre de la Liga. L'attaquant du FC Séville a ouvert le score en début de match (13e) contre l’Espanoyl Barcelone. L’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a pour sa part inscrit son deuxième but en championnat contre l'éternel rival Tottenham. Retour sur les performances des joueurs africains dans les championnats européens ce week-end.