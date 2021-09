Football : qui sont les joueurs africains qui ont brillé ce week end dans les championnats européens ?

Sadio Mané marque son 100ème but avec Liverpool



Liverpool, recevait Crystal Palace et l’international sénégalais est entré dans l’histoire de son club et de la Premier League. Sadio Mané a signé ainsi son 100ème but avec les Reds. Liverpool a remporté le match 3 à 0. Le charismatique entraîneur allemand de Liverpool, Jürgen Klopp a salué la performance de son joueur.



C'est une réussite énorme dans l'histoire glorieuse de ce club !



Jürgen Klopp sur le 100ème but inscrit par Sadio Mané avec Liverpool

"Les gens oublient qu'autour de ces 100 buts, il a travaillé incroyablement dur, a bien défendu, a pressé haut, a contre-pressé. Les 100 buts ne sont qu'un chiffre, mais je suis vraiment heureux pour lui. C'est une réussite énorme dans l'histoire glorieuse de ce club. De nos jours, les joueurs ne restent généralement pas aussi longtemps dans un club", s'est exprimé en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Liverpool.



L'ancien joueur du FC Metz et de Southampton, arrivé à Liverpool en 2016, entame sa sixième saison à Anfield.



Sadio Mané est félicité par ses coéquipiers après son 100ème but avec Liverpool. AP/Jon Super

Yassine Bounou, le gardien marocain du FC Séville, sauve son équipe en Liga

Le gardien marocain Yassine Bounou s’est illustré encore une fois dimanche lors du match de son équipe FC Séville contre les Basques de la Real Sociedad lors de la 5ème journée du championnat espagnol. Le match s’est soldé par un nul (0-0).

Yassine Bounou, titulaire indiscutable depuis la saison dernière, a arrêté un penalty à la 27ème minute tiré par le joueur de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal.

Le portier marocain a réalisé quatre parades décisives permettant à son équipe d’arracher un point lors d’un match dominé par les Basques.

Yassine Bounou, gardien du FC Séville, garde également les buts de la sélection marocaine. Capture compte twitter Yacine Bounou

Bamba Dieng à l'OM, la belle histoire se poursuit

Le Lion de l'Atlas, formé au Wydad Casablanca, compte le meilleur pourcentage d'arrêts du championnat espagnol.

Bamba Dieng, pour sa première au Vélodrome, a trouvé le chemin des filets face à Rennes lors de la sixième journée de Ligue 1. C'est lui qui a débloqué le match en reprenant un centre de l'arrière espagnol Pol Lirola. Marseille s'est imposé 2 à 0 dans un Vélodrome en fusion.



Le jeune Sénégalais, titulaire pour son troisième match consécutif, entre désormais dans les plans de l'exigeant entraineur argentin Jorge Sampaoli. Avec trois buts en trois matchs, l'attaquant de l'OM a parfaitement saisi la main tendue par Jorge Sampaoli.