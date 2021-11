Football : qui sont les joueurs africains qui ont brillé dans les championnats européens ?

Wahbi Khazri buteur d'un lob de 68 mètres

Wahbi Khazri s’est offert le but du week-end contre le FC Metz à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Cette réalisation est sans nul doute celle de la saison. L'attaquant tunisien a marqué d'un lob de 68 mètres.

Wahbi Khazri a marqué un peu malgré lui, selon ses dires. "Il y a un corner pour Metz, le gardien relance vite. Je fais un effort pour venir aider mes collègues. Le ballon me vient dessus, je le remonte. Metz est bien en place, je n’ai aucune solution de passe et je vois le gardien avancer. J’ai souvent tenté ce geste et là j’ai la réussite qui rentre", réagissait l'attaquant pour le quotidien français Le Figaro.



Saint Etienne, malgré ce but, reste toujours relégable. Le club stéphanois n'a fait que match nul contre le FC Metz (2-2).

Andy Delort au bon souvenir de Djamel Belmadi

Sadio Mané à trois buts de Didier Drogba

Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de Liverpool a inscrit son 101ème but en Premier League contre Brighton. TV5MONDE

Andy Delort n’est plus sélectionné en équipe d’Algérie de football. Le sélectionneur des Fennec, Djamel Belmadi, n'a pas apprécié qu'Andy Delort privilégie son club l'OGC Nice au détriment de l'équipe nationale algérienne.L'attaquant algérien est pourtant avec son club dans une forme internationale. L'OGC Nice, candidat au podium en Ligue 1 a longtemps été malmené par Angers. Et ce, jusqu'à ce que l'attaquant algérien n'inscrive un doublé. Les aiglons de Nice se sont imposés 2 buts à 1 à Angers.L'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané, buteur en championnat face à Brighton (2-2) est proche d’égaler le nombre de buts de l’ancien attaquant international ivoirien de Chelsea, Didier Drogba en Premier League.Avec désormais 101 buts en 239 matchs joués en Premier League, l’enfant de Bambali n’est plus qu’à 3 longueurs de «Drogbazooka» (104 buts en 254 matchs). Sadio Mané deviendrait alors le deuxième buteur africain en Premier League derrière l'attaquant égyptien Mohamed Salah.