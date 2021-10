Football : qui sont les joueurs africains qui ont brillé en Ligue des champions ?

L'International égyptien Mohamed Salah rentre dans l'histoire de Liverpool

Mohamed Salah est dans la forme de sa vie avec Liverpool. L’international égyptien a donné la victoire aux Reds en fin de rencontre à la 78e sur penalty (3-2) après avoir marqué le premier but de son équipe.



L'Égyptien, en état de grâce cette saison, a atteint une nouvelle dimension : celle des plus grands joueurs du monde. Il devrait égaler les légendes des Reds.

Le Guinéen Naby Keita double la mise d’une reprise de volée (13e)

Son club n'a d'ailleurs pas caché sa fierté sur son compte Twitter. "Le magnifique @MoSalah est maintenant notre meilleur buteur dans l'histoire de la @ChampionsLeague "

Liverpool n'en serait là pas non plus sans la performance du Guinéen Naby Keita. Ce dernier a en effet inscrit le 2e but du match face à l'Atlético de Madrid (13').



Premier guinéen en finale de la Ligue des champions avec Liverpool en 2019, Naby Keita a connu une véritable ascension depuis 2014, année de ses premiers matchs sur la scène de la Ligue des Champions avec le Red Bull Salzbourg. La même année, il dispute son premier match pour la Guinée.





Naby Keita se félicite après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match de football du groupe B de la Ligue des champions entre l'Atletico Madrid et Liverpool, au stade Wanda Metropolitano de Madrid, en Espagne, mardi 19 octobre 2021. (AP Photo/Manu Fernandez)

En 2017, il confirme tous les espoirs placés en lui, et signe à Liverpool pour environ soixante millions d'euros. Le milieu relayeur continue de briller au sein du club.

L'Algérien Riyad Mahrez inscrit un doublé face au FC Bruges

Doublé de Mahrez ! Manchester City a remporté une large victoire sur la pelouse du Club Bruges (1-5) grâce notamment au formidable doublé de son joueur algérien, Riyad Mahrez.

L’ailier droit de Manchester City a ainsi inscrit les 12e et 13e buts de sa carrière en C1. Il dépasse désormais la légende Rabah Madjer (11 buts), la légende algérienne des années 1980.



Sébastien Haller continue de faire le bonheur de l'Ajax Amsterdam

On ne compte plus les buts de l'international ivoirien, Sébastien Haller. L'attaquant à continue sur sa lancé en marquant le dernier but de l'Ajax contre Dortmund (4-0).



Le Franco-Ivoirien en est déjà à six buts sur ses trois premiers matchs de Ligue des champions. Il est le second joueur de l'histoire à réaliser cette performance.



Il avait créé la surprise en marquant un quadruplé pour son premier match de la Ligue des champions sur la pelouse du Sporting de Lisbonne.



A re(lire) : Ligue des champions : l'incroyable performance du nouvel attaquant franco-ivoirien de l'Ajax, Sébastien Haller