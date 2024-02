Football : Rigobert Song n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale camerounaise

Rigobert Song n'est plus le sélectionneur des "Lions Indomptables" a annoncé ce 28 février le président de la fédération camerounaise de football (Fécafoot) Samuel Eto'o sur la chaîne France 24.

Rigobert Song se concentre lors du match entre le Nigeria et le Cameroun le 27 janvier 2024.

"Nous n'avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat", a expliqué Samuel Eto'o. Un changement imputable aux piètres résultats de l'équipe nationale lors de la CAN.

Le Cameroun a été éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Afrique en janvier par le Nigeria (2-0).

Nommé début 2022, "Rigo" avait commencé son mandat par une qualification miraculeuse pour la Coupe du monde contre l'Algérie, avec un but dans les dernières secondes juste après un but algérien (0-1/2-1 a.p.).

Au Qatar, le Cameroun avait été éliminé dès le premier tour mais était sorti sur une victoire de prestige contre le Brésil (1-0).

En 23 matches à la tête des Lions Indomptables, le double champion d'Afrique (2000 et 2002) n'a remporté que 6 rencontres, pour 9 défaites et 8 nuls.

Rigobert Song "a beaucoup apporté à cette équipe", a ajouté Eto'o, rendant "un vibrant hommage à celui qui fut (son) capitaine en équipe nationale".

"Maintenant il faut penser à l'avenir", a conclu Eto'o, mais le nouveau sélectionneur n'est pas encore connu.