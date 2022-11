Football : Sadio Mané, blessé, sera-t-il présent à la Coupe du monde au Qatar ?

"Sadio Mané (Sénégal) est forfait pour la Coupe du monde", titre le quotidien français l'Équipe . ce mercredi 9 novembre sur son site internt. La veille, durant le match opposant Bayern Munich au Werder Brême (6-1), l'International sénégalais est sorti du terrain après 21 minutes de jeu.

Sadio Mané est touché à la rotule droite, os plat, triangulaire situé à la partie antérieure du genou et articulé avec le fémur. Le champion d'Afrique 2022 et finaliste de la Ligue des champions 2022 été soigné sur le gazon et a tenté de reprendre sa place, avant de faire signe à son entraîneur de le remplacer.

INFO L'EQUIPE. Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) mardi soir, le Sénégalais Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). https://t.co/R02vL40Kxo pic.twitter.com/dNZOZxRpnx — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 9, 2022

Inquiétude de la Fédération sénégalaise



Le président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor s'est dit "inquiet" mercredi de l'état de sa vedette Sadio Mané, sorti blessé mardi soir à douze jours de la Coupe du monde lors d'un match de championnat avec son club, le Bayern Munich.

"Imaginez que la France perde Benzema. On croise les doigts, on est inquiet depuis les nouvelles qui nous sont parvenues hier", a dit le patron de la Fédération sénégalaise, interrogé par l'AFP, alors que le journal français l'Equipe a annoncé le forfait pour le Mondial du joueur, deuxième du classement du Ballon d'Or 2022, touché à un tendon, selon le quotidien.

"Nous attendons la consultation du département médical (du Bayern) et une notification officielle de la part du club. La rigueur veut qu’on attende des infos fiables venant du club lui-même", a-t-il ajouté

L'entourage du joueur se veut rassurant

Pour le moment, aucune autre source ne confirme l'information sur le forfait du joueur. D'ailleurs, son conseiller, ami et bras droit, Bacary Cissé, se voulait plutôt rassurant à la fin du match du Bayern ce mardi.



Il avait fait des déclarations qui ne remettaient pas en cause la participation du joueur à la Coupe du monde. "Sadio m’a appelé pour me rassurer. Il m’a montré là où il s’est blessé. C’est au niveau du genou. Une partie s’est un peu enflée. Mais, au pire des cas, il va rater un match", a déclaré Bacary Cissé sur RFM, la radio sénégalaise.

La presse sénégalaise a pour le moment simplement relayé l'information du quotidien français.