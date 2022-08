France - Algérie : Macron en visite officielle auprès de Tebboune pour “relancer la relation bilatérale”

Nouvel entretien téléphonique entre Tebboune et Macron

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Palace El Mouradia, Alger - 30 mars 2022. AP/Jacquelyn Martin

La question mémorielle au coeur des tensions entre Paris et Alger

Emmanuel Macron sera en déplacement officiel en Algérie 25 au 27 août. Selon l’Elysée, qui communique samedi 20 août, cette visite est destinée à relancer le partenariat entre les deux pays après plusieurs mois de crise."Ce déplacement contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir (..) à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires", a déclaré la présidence française.Toujours selon les informations de l’Elysée, un entretien téléphonique entre le président français et son homologue Abdelmadjid Tebboune a eu lieu samedi 20 août.En janvier dernier, les deux chefs d’Etat avaient déjà échangé par téléphone au sujet de "l'apaisement des mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie". Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a même proposé, début juillet, un "travail de mémoire" commun sur toute la période de la colonisation française en Algérie.Les tensions entre les deux pays se sont ravivées fin 2021 sur fond de commémorations de la Guerre d’Algérie. Le président français Emmanuel Macron avait notamment évoqué « la rente mémorielle » de l’Algérie et questionné la « nation algérienne avant la colonisation française ». Ces déclarations avaient provoqué la colère d'Alger.Dans un entretien au magazine allemand Der Spiegel, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a jugé "très graves" les propos tenus par Emmanuel Macron, mettant en cause l’existence de la nation algérienne avant la colonisation française. Il avait notamment prévenu qu'il ne ferait pas "le premier pas" pour tenter d'apaiser les tensions entre Paris et Alger.