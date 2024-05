France-Algérie : une statue de général Bigeard réveille les blessures du passé

D'où vient l'idée d'une statue du général Bigeard ?

Le projet a été initié en 2018 par la fondation général Marcel Bigeard. Celui que certains nomment le premier para de France aura sa statue de bronze. Haute de 2,50 m, elle a été réalisée par le sculpteur Boris Lejeune. Elle représente l'officier en marche, coiffé du béret de para. Cette statue n'est pas financée par les pouvoirs publics locaux mais bien par une fondation tenue par des admirateurs du général. Alde Harmand, le maire divers gauche de Toul, ville située dans l'Est de la France a accepté que le monument soit érigé sur une place public. L'inauguration du monument annoncé initialement pour le 18 juin fait polémique. Elle serait pour l'instant repoussée selon des sources de la préfecture. La statue ne devrait se tenir à coté du monuments aux morts de la ville à cause de nombreuses oppositions.

Une association comme la LDH, la Ligue des droits de l'homme, a manifesté son opposition. "Nous avons rapidement fait savoir que nous étions opposés à cette statue. La municipalité nous a répondu que le général Bigeard était un enfant du pays et qu'il n'avait pas été condamné pour ce qui lui est reproché", rapporte la présidente de la Ligue des droits de l'homme de la section de Nancy, Catherine Tosser. Ce qui lui est reproché c'est son action pendant la guerre d'Algérie.

La statue du général Bigeard, par le sculpteur Boris Lejeune. Boris Lejeune.

Qui était le général Marcel Bigeard ?

L'homme est né à Toul en 1916 dans une famille modeste. Son père est aiguilleur dans les chemins de fer. Il est appelé sous les drapeaux en 1939 et est fait prisonnier par les Allemands lors de la débâcle de 1940. Il s'évade à la fin de l'année 1941 et rejoint fin 1942 l'armée de Libération présente en Algérie.

En 1944, il est parachuté dans le sud-ouest de la France pour encadrer les mouvements de la résistance intérieure. Lorsque la guerre s'achève, il devient capitaine et reste dans l'armée. Le mythe Bigeard débute réellement au Vietnam lors de la guerre d'Indochine (1946-1954). Ce baroudeur, proche de ses hommes, multiplie les coups d'éclats à la tête d'un bataillon de parachutistes face à l'ennemi. En novembre 1953, il est parachuté sur Dien Bien Phu. Prisonnier, il recouvre un peu plus tard la liberté.

Lorsqu'il débarque en Algérie en 1955 avec ses parachutistes, le colonel Bigeard est une figure importante de l'armée française. Il intègre la 10ème division de parachutistes chargée de mener la contre-insurrection contre le FLN, le mouvement indépendantiste algérien.

3000 morts, 1000 disparus de la bataille d'Alger

En 1956, l'état-major du FLN porte la guerre dans Alger même, jusque-là préservée du conflit. Les attentats dans le quartier européen de la ville se multiplient. Le ministre-résident en Algérie, Robert Lacoste, fait appel au général Massu. Ce dernier commande la 10e division de parachutistes.

Son principal subordonné est Marcel Bigeard. Il coordonne alors l'action des forces parachutistes à Alger. C'est une guerre de renseignement. Les parachutistes emploient alors la torture pour empêcher les attentats. Le bilan est lourd. Paul Teitgen, alors préfet de police d'Alger et opposé à la torture, avance le chiffre de 3000 personnes mortes durant ces opérations, en très grande majorité des Algériens. Plus de 1000 personnes sont encore aujourd'hui portées disparues.

Le colonel Marcel Bigeard en 1958 à l'aéroport d'Orly AP Photo/Marqueton

Les "crevettes Bigeard"

Une expression voit alors le jour, celle des "crevettes Bigeard". Elle désigne les personnes exécutées lors de "vols de la mort". Celles-ci sont jetées depuis un hélicoptère en mer au large d'Alger, les pieds coulés dans une bassine de ciment. D'autres corps mal lestés échouent sur les plages de la baie d'Alger. Le général Bigeard a toujours nié que les troupes placées directement sous ses ordres avaient participé à des actes de torture.

Le préfet de police d'Alger, Paul Teitgen, dira alors au général Bigeard : "Ce n'est pas comme cela que l'on fait la guerre". En 1962, dans le cadre des accords d'Evian entre le FLN et le gouvernement français, une loi d'amnistie est votée en France. Marcel Bigeard ne sera jamais poursuivi.

Quelles réactions à la statue du général Bigeard ?

Pierre Mansat est l'ancien président de l'association Josette et Maurice Audin. Maurice Audin, militant communiste et partisan français de l'indépendance algérienne, a été torturé et assassiné par des parachutistes français à Alger en 1957. Le président de la République française, Emmanuel Macron, avait reconnu en 2017 la responsabilité de la France dans la mort du jeune mathématicien. La déception et la colère prédominent chez Pierre Mansat.

"C'est incompréhensible. Les historiens en France ont fait des progrès sur la question coloniale. L'emploi de la torture, durant cette période à Alger, a été documenté. Il y a une reconnaissance de la violence de la colonisation par la communauté scientifique. Et on décide d'ériger une statue pour un homme qui a été le symbole, à mon sens, des violences, contre les populations civiles durant la guerre d'indépendance algérienne", indique Pierre Mansat. "C'est d'autant plus incompréhensible que Paris essaie depuis quelques années d'opérer un rapprochement avec Alger sur les questions mémorielles", estime Pierre Mansat.

En 2022, Emmanuel Macron en déplacement à Alger avait fondé avec l'aval du président Abdelmadjid Tebboune une commission paritaire d'historiens français et algériens. L'objectif est de travailler sur le meilleur moyen de combler les tensions mémorielles entre les deux pays.

Le président français Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmajid Tebboune lors d'un point presse commun à Alger le 25 août 2022. AP Photo/Anis Belghoul)

Dans ce cadre là Alger a transmis à Paris une liste de biens symboliques à lui restituer. L’essentiel des objets demandé par l’Algérie est centré autour de la figure de l'émir Abdelkader, chef emblématique de la résistance à la conquête française.

"La mise en place de cette statue dépend de la municipalité, mais l’État via la préfecture aurait pu réagir", ajoute Pierre Mansat. "La préfète de Meurthe et Moselle est prévenue. Mais pour l'instant, aucune position de l’État n'a vu le jour", confirme Catherine Tosser, président de la Ligue des droits de l'homme de la section de Nancy.

Comment réagit la population de Toul ? "Nous avons organisé des débats et des rencontres entre des historiens et des habitants de la ville. Il y a une opposition locale au projet, mais pour une majorité d'habitants, Marcel Bigeard reste le grand homme de Toul. Certains trouvent même une justification à la pratique de la torture au sein de l'armée française en évoquant la lutte contre 'le terrorisme'", décrit Catherine Tosser.

Cette histoire de statue a en tous cas traversé la Méditerranée. Le quotidien francophone d'Alger El Watan craint que "le tortionnaire Bigeard ait sa statue". Ce monument constituerait une forme de "révisionnisme historique."

Pour l'instant, le pouvoir algérien n'a pas réagi. Le président Tebboune doit se rendre en France en septembre prochain.