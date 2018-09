France : L'ex-otage Ingrid Betancourt s'engage pour Sophie Pétronin kidnappée au Mali

INVITÉE L’ex-otage Ingrid Bétancourt : “...Tant que le Président (Macron) n’a pas vu la famille de Sophie Pétronin, on ne pourra pas avancer !“ d'infos https://t.co/SyHUtMmZok pic.twitter.com/IVGrtuYj6Z — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 13 septembre 2018

INVITÉE L’ex-otage Ingrid Bétancourt : “Le plus difficile pour une otage c'est le temps qui passe et l'absence de repères de vie!“ d'infos https://t.co/SyHUtMmZok pic.twitter.com/qQloZOeLqu — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 13 septembre 2018

Voilà maintenant 20 mois, que Sophie Pétronin est otage. Pour l'heure les contacts entre l'Élysée et ses proches sont quasi-inexistants. Invitée du Journal international de TV5MONDE, l'ex-otage Ingrid Bétancourt, a tenu à rappeler que renouer le dialogue entre la famille de l'otage et le président français était primordial.Le 13 juillet 2018, Emmanuel Macron avait assuré que les services de l'État agissaient avec une "inlassable volonté", pour retrouver l'otage.Ingrid Bétancourt aura, elle, été captive des Farcs en Colombie pendant six ans. Elle estime que la vie d'otage n'est pas comparable à celle d'une prisonnière incarcérée, qui a encore, ce contact humain avec des proches et qui sait quand sa peine se terminera.

La dernière preuve de vie de Sophie Pétronin remonte à juin 2018.