Gabon : Alain-Claude Bilie-By-Nze nommé nouveau Premier ministre

Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a nommé Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze, en remplacement de Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée, elle, vice-présidente de la République, a annoncé la présidence lundi 9 janvier 2023.

"Par décret du président de la République (...) est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Alain-Claude Bilie-By-Nze. Le président de la République a chargé le Premier ministre de former le nouveau gouvernement", a déclaré devant la presse le secrétaire général de la présidence, Jean-Yves Teale.

Alain-Claude Bilie-By-Nze, 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006, était vice-Premier ministre et ministre de l'Energie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée vice-présidente, un poste vacant depuis mai 2019, dont la fonction est d'"assister" le chef de l'État et n'a aucun rôle d'intérim en cas de vacance du pouvoir.

Rose Christiane Ossouka Raponda, 59 ans, ancienne maire de la capitale Libreville et ministre de la Défense, avait été nommée en juillet 2020 et était devenue la première femme cheffe d'un gouvernement gabonais.

De la Communication à la Culture

Alain-Claude Bilie-By-Nze, ce proche d'Ali Bongo Ondimba est un personnage incontournable du paysage politique gabonais. Né à Makokou, le 16 septembre 1967, cet ancien étudiant en littérature gravit les échelons petit-à-petit. Créateur du syndicat des étudiants gabonais (SEG), il est élu localement à Makokou en 2006 et devient ministre délégué à la Communication. L’année suivante, il est nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports et de l’Aviation civile, Pierre-Claver Maganga Moussavou.

En 2012, il accède au poste de conseiller et porte-parole du président Ali Bongo Ondimba. Trois ans plus tard, il devient alors ministre de la Communication. En 2016, année d'élection présidentielle, il est alors invité sur le plateau de TV5MONDE. La situation est très tendue au Gabon, et l'opposition continue de réclamer un recomptage des voix. La répression des manifestations fait au moins 5 morts civils.

Alain-Claude Bilié By Nzé, ministre gabonais de la Communication et porte-parole du gouvernement, est l'invité de TV5MONDE. Interview de Xavier Lambrechts

La même année, il récupère trois portefeuilles en plus : celui de l'Economie numérique, de la Culture et des Arts. Jeune Afrique le décrit alors comme un homme qui a le don d'ubiquité. "Membre de premier plan du gouvernement, animateur du PDG (Parti démocratique gabonais), au sein duquel il est l’un des barons du Mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba (Mogabo), Bilie-By-Nze est partout. Peut-être un peu trop." est-il décrit.

Aujourd'hui, 9 janvier 2023, il accède au poste de Premier ministre.