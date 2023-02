Gabon, Angola, Congo, RD Congo : quels enjeux de la tournée de Macron en Afrique centrale ?

Gabon, Angola, Congo, République démocratique du Congo, Emmanuel Macron va entamer, mercredi 1er mars et jusqu'au 5 mars, une tournée en Afrique centrale.



En prélude, le président français doit exposer lundi 27 février, sa stratégie pour les quatre ans à venir en Afrique, a-t-on appris de l'Élysée. Il s'agira notamment de préciser "sa vision du partenariat avec les pays africains" et présenter "le cap" à tenir ces quatres prochaines années.

Un discours à l'Élysée Ce discours intervient dans une période de fortes tensions entre la France et plusieurs pays africains. Comme le rappelle le chercheur associé à l'IFRI, Institut français des Relations Internationales, Thierry Vircoulon, "le président français est dans une posture qui n'est pas bonne".



Il fera écho à celui tenu en 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le président français y avait exprimé sa volonté de tourner la page avec la politique africaine post-coloniale de Paris, s’adressant expressément à la jeunesse africaine de plus en plus méfiante à l’égard de la France. C’est notamment au cours de cette visite que, devant 800 étudiants, il s’était incarné en dirigeant d’une nouvelle génération et avait dénoncé les "crimes incontestables" de la colonisation. Là déjà, le président français avait appelé à une "relation nouvelle" avec l'Afrique, un pacte qu'il entend aujourd'hui élargir à l'Europe.



Emmanuel Macron doit également expliciter les nouveaux contours de la présence militaire française sur le continent.

Depuis le début de son premier quinquennat, les choses ont bien changé. Poussée hors du Mali et du Burkina Faso, la France est confrontée, sur le terrain, à un sentiment antifrançais grandissant.



Ces dernières années, la France s'est certes efforcée de rompre avec la "Françafrique", ses pratiques opaques et ses réseaux d'influence hérités du colonialisme. Mais sur le continent, on reproche toujours à Emmanuel Macron de poursuivre ses rencontres avec des dirigeants africains jugés autoritaires.



Et ce sentiment antifrançais profite aujourd’hui à la Chine et la Russie qui avancent leurs pions sur l'ancien "pré carré" français.

En Afrique centrale, où il se rend, ce n’est pas comme au Sahel, il n'y a pas de manifestations contre la France toutes les semaines Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI

"En cinq ans, nous avons pris des coups en Afrique", explique Thierry Vircoulon. "La présence de l'armée française est maintenant vue comme étant illégitime par l'opinion publique. Barkhane a pris fin parce que la populaton sahélienne ne la supportait plus. Ajoutez à cela les Russes qui ont marqué des points contre la France. Pour le moment le score est de 2-0. Le premier point pour la Russie c’est la Centrafrique et le second, c'est le Mali. Et puis nous attendons le troisième point avec le Burkina Faso", ajoute le chercheur.

Plusieurs enjeux se superposent à travers ce voyage. "Sur le plan symbolique, il s’agit de montrer qu’un président français peut encore aller en Afrique sans recevoir de tomates sur la tête", explique Thierry Vircoulon qui ajoute que le deuxième enjeu sera d'essayer de maintenir la position de la France, là où la présence française n'est pas trop contestée.



"En Afrique centrale, où il se rend, ce n’est pas comme au Sahel, il n'y a pas de manifestations contre la France toutes les semaines. L’idée est donc, selon moi, de défendre les positions françaises, de convaincre les gouvernements africains de rester du bon côté de la ligne en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne par exemple", conclut-il.

Intensifier les relations avec les pays lusophones

A Libreville, au Gabon, où des soldats français sont stationnés, le président français participera, les 1er et 2 mars, au One Forest Summit consacré à la préservation et la valorisation des forêts du bassin du fleuve Congo.

Le bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète Avec 220 millions d’hectares de forêts, le bassin du Congo représente le deuxième massif forestier et le deuxième poumon écologique de la planète après l’Amazonie à travers plusieurs pays (République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et Gabon notamment). De l'Afrique au Brésil et l'Asie du Sud-est, ces forêts sont désormais menacées par la surexploitation agricole et industrielle et dans certains cas la production pétrolière.

Au Gabon également, et comme au Congo-Brazaville d'ailleurs, deux ex-colonies où il ne s'était pas rendu durant son premier quinquennat, il espère également "corriger un sentiment d'abandon ou de négligence".

Selon un sondade de l'institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebuteli, du GEC et du Bureau d'études, de recherches et de consulting international (Berci), moins de 30% des Congolais ont une bonne opinion de la France. @Ebuteli

La guerre en Ukraine en toile de fond

Désireux d’intensifier les relations avec les pays anglophones et lusophones du continent, Emmanuel Macron se rendra ensuite à Luanda en Angola le 2 mars. Le Président français doit d'ailleurs y lancer un partenariat de production franco-angolais en matière agricole.Emmanuel Macron poursuivra sa tournée à Brazzaville au Congo, le 2 mars puis en République démocratique du Congo les 3 et 4 mars.A Kinshasa, en RDC, le déplacement sera consacré à "l'approfondissement de la relation franco-congolaise dans les domaines de l’éducation, de la santé, la recherche, la culture et de la défense", a indiqué la présidence française. Emmanuel Macron veut par ailleurs renforcer le partenariat avec la République démocratique du Congo, ex-colonie belge mais aussi plus grand pays francophone du monde, au riche potentiel économique et minier.Ces "derniers mois, nous avons pu observer une montée de plus en plus de la méfiance des Congolais dans l'opinion publique congolaise à l'égard de de la France", explique l'analyste politique, Trésor Kibangula. Le pays est en effet confronté à un regain de violence à l'est de son territoire avec la résurgence du M23. "Les Congolais ont beaucoup critiqué la France de n'avoir pas assez rapidement dénoncé le soutien de Kigali à ces rebelles", précise l'analyste.Dans un sondage récent réalisé conjointement par le GEC, l'institut Ebuteli et le Bureau d'études, de recherches et de consulting international (Berci), l'on apprend que moins de 30% des Congolais sondés ont une opinion favorable de la France. Un désamour qui touche aussi d'autres pays tels que la Belgique ou les États-Unis.

Après un an de conflit sur le sol ukrainien, Emmanuel Macron multiplient les appels aux pays du sud à condamner l'offensive russe en Ukraine. Soucieux de préserver leurs intérêts, nombre d’entre-eux, notamment africains, refusent de prendre position, arguant que ce conflit n’est pas le leur. "La guerre en Ukraine est un nouveau point négatif pour lequel certains pays veulent s'éloigner de la France. Et cela s'observe depuis mars 2022", souligne Thierry Vircoulon.



Jeudi 23 février en effet, 32 pays se sont abstenus de voter une résolution appelant au retrait "immédiat des troupes russes". Parmi eux, le Gabon, l’Angola ou encore le Congo, trois des quatre pays dans lesquels Emmanuel Macron est attendu la semaine prochaine.



"Peu de pays ont ouvertement choisi le camp de la Russie (Mali, Érythrée, ndlr). Beaucoup préfèrent en effet rester dans une position de neutralité plutôt que de prendre parti pour un camp ou l'autre. Évidemment, l'objectif est de les convaincre de sortir de cette position de neutralité", dit Thierry Vircoulon.

Évolution de la présence militaire française ?

La France déploie encore quelque 3.000 militaires dans la région, notamment au Niger et au Tchad, après y avoir compté jusqu'à 5.500 hommes, mais elle entend réarticuler son dispositif vers des pays du Golfe de Guinée gagnés par la poussée djihadiste et être moins visible sur le terrain.

Le discours à l'Elysée comme la tournée africaine seront donc l'occasion de présenter les nouveaux contours de la présence militaire française sur le continent.

Le chef de l'État pourra "expliquer davantage l’évolution de notre présence militaire en Afrique, une évolution qui concerne prioritairement l’Afrique de l’ouest mais aussi l’Afrique centrale", a précisé un conseiller de l'Elysée cité par l'AFP.

"La philosophie de ce changement, c’est pas de mettre plus ou de mettre moins (d'hommes), les choses vont d’ailleurs évoluer entre différents pays, c’est de coopérer autrement", a ajouté le conseiller."On sort d’un cycle où la France a eu besoin ou tendance à se mettre en première ligne. Nous rentrons dans un cycle ou nous allons travailler en deuxième rideau", a-t-il spécifié.

Des paroles mais surtout des actes

A l'inverse, Thierry Vircoulon souligne la mauvause posture du président français. "A Ouagadougou il y a cinq ans, Emmanuel Macron a tenu un discours de nouvelle politique africaine. Comme tous les président le font par ailleurs. Cinq ans plus tard, nous voyons bien que cette nouvelle politique est un échec". Sur ce point, l'analyste politique Trésor Kibangula rejoint le chercheur de l'IFRI. "Le discours qu'il a tenu à Ouagadougou avait suscité beaucoup d'espoir. Finalement ces promesses ont abouti à une plus grande méfiance à l'égard de la France", dit-il.Thierry Vircoulon s'attend une nouvelle fois à une série de promesses mais ne se dit pas certain qu'elles viendront apaiser les tensions. "La contestation de la présence française en Afrique est à la fois le résultat d'évolution en Afrique et d'une évolution sur la scène internationale et à mon avis, un nouvelle politique aura beaucoup de mal à à lutter contre tout ça". Trésor Kibangula, lui, se dit dans l'attente de la nouvelle direction que devrait proposer le président français. Il s'agira ensuite, de transformer ses paroles en actes concrets.