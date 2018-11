Gabon : des rumeurs sur l'état de santé d'Ali Bongo

Une video circule depuis mardi soir sur les réseaux sociaux.

Un montage grossier. On y on voit l'ambassadeur du Gabon en France faire cette déclaration :



"Le président Ali Bongo est décédé."



Ce n'est évidemment pas la voix de l'ambassadeur ni même les propos qu'il tient

mais cette piteuse tentative d'intox révèle bien une chose : les gabonnais ne savent toujours rien sur l'état de santé de leur président depuis le 24 octobre dernier.



Du coté de Libreville, c'est le verrou à tous les étages.

La dernière fois qu'un officiel s'est exprimé sur le sujet c'était le 28 octobre.



"Son Excellence Ali Bongo Ondimba a eu un malaise mercredi 24 octobre 2018 lors de son séjour à Riyad en Arabie Saoudite où il prenait part au Davos du désert aux côtés de plusieurs hauts responsables du pays et de dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique." Ike Ngouoni, porte-parole de la Présidence de la République gabonaise



Silence radio. Ce que l'on sait c'est que Ali Bongo est toujours hospitalisé à l'hopital du roi Faycal à Ryad et que le prétendu malaise, selon plusieurs sources serait en réalité un AVC.

Certains avancent même qu'il aurait subi de lourdes séquelles.



Et pendant ce temps à Libreville tout le monde se pose des questions.

Qui dirige le pays?

La vacance du pouvoir sera-t-elle déclarée?

Et si oui, au bout de combien de temps?



"Il n'existe pas de date, de délai précis prévu par la constitution sur ce cas-là. Maintenant, s'il y a vacance, ou s'il y a un empêchement définitif, constaté par la Cour constitutionnelle, dans ce cas-là c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim." Télésphore Ondo, Constitutionnaliste



Que décidera Marie-Madeleine Mborantsuo, l'indéboulonable présidente de la Cour constitutionnelle ?

Invoquera-t-elle l'artcile 13 de la Constitution?

Il semble qu'au sommet de l'état gabonnais certains ne veulent pas de ce scénario.

En attendant, celui qui se déclare toujours comme le président élu est sorti ces derniers jours de plusieurs mois de mutisme.

Jean Ping, dans une video diffusée sur internet a appelé tous les gabonais au rassemblement.



.