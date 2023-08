Gabon : "La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours", affirme le porte-parole du gouvernement

La diplomatie française "réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté", a ajouté Olivier Véran lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres.

Ce mercredi 30 août, les autorités gabonaises venaient d'annoncer la réélection d'Ali Bongo avec 64,27% des voix quand un groupe d'une douzaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24 pour annoncer mettre "fin au régime en place".

La Première ministre, Élisabeth Borne, avait dit dans la foulée que la France suivait "avec la plus grande attention" la situation, lors d'une réunion devant les ambassadrices et ambassadeurs de France réunis à Paris.

L'association Survie exhorte Paris à "s’abstenir de tout interventionnisme militaire"

L'association française Survie, qui milite notamment contre la "Françafrique", a exhorté ce mercredi 30 août la France à "s'abstenir de tout interventionnisme militaire" alors que des militaires ont annoncé mettre fin au pouvoir d'Ali Bongo au Gabon.

"Alors que le régime d'Ali Bongo au Gabon fait face à son tour à un coup d'Etat, dont on ignore encore l'issue, l'association Survie (...) appelle la France à la plus stricte neutralité et en particulier à s'abstenir de tout interventionnisme militaire", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Environ 400 militaires français sont encore déployés en permanence dans le pays, dont certains dans la capitale Libreville, selon le ministère français des Armées.

Ces forces permanentes dites prépositionnées participent à la protection des ressortissants français, se tiennent prêtes à venir en renfort d'opérations et coopèrent avec les armées nationales gabonaises et de pays voisins comme le Cameroun pour des exercices ou encore des formations.

L’association demande que les Éléments français au Gabon (EFG) "ne répondent pas à une éventuelle demande d'Ali Bongo, auquel Emmanuel Macron a rendu visite à Libreville cinq mois avant le scrutin".

"Alors qu'un peu partout en Afrique francophone la présence de l'armée française est décriée, l'association Survie appelle une nouvelle fois Paris à annoncer un agenda clair et de court terme de retrait militaire complet du continent".