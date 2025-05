Gabon : l'ancien général putschiste Oligui Nguema investit ce samedi

Le président élu gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, tombeur d’Ali Bongo et grand vainqueur de l’élection du 12 avril 2025 avec 94,85 % des voix, prêtera serment samedi 3 mai près de Libreville dans un stade pouvant accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs.

Le général-président, auteur du coup d’État qui a mis fin en août 2023 à 55 ans de règne des Bongo sur le pays, prendra officiellement les commandes après avoir dirigé une transition de 19 mois.

Plusieurs chefs d’État du continent africain seront présents à la cérémonie samedi, dont Umaro Sissoco Embalo (Guinée-Bissau), Mamadi Doumbouya (Guinée), Adama Barrow (Gambie), Ismaïl Omar Guelleh (Djibouti), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal) ou encore Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale).

Une cérémonie de haut niveau diplomatique

Selon plusieurs médias locaux et internationaux, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, devrait aussi faire le déplacement. Et son homologue rwandais Paul Kagame devrait lui aussi être présent, selon le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Kigali et Kinshasa sont actuellement en pourparlers pour tenter de mettre fin au conflit dans l’est de la République démocratique du Congo.

(Re)lire Qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, le général putschiste élu président du Gabon pour 7 ans ?

La France sera représentée à Libreville par son ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad.

Le stade d’Angondjé ou stade de l’amitié sino-gabonaise, au nord de la capitale, accueillera les Gabonais munis de billets d’entrée distribués gratuitement. C’est la première fois au Gabon qu’une cérémonie de prestation de serment présidentielle a lieu devant un public aussi large.

Une mise en scène pensée pour le peuple

Au programme de la cérémonie de samedi, outre la prestation de serment, discours officiel, performances artistiques et défilé militaire, selon la presse étatique. Par ailleurs, un “concert de victoire” gratuit sera organisé sur le front de mer samedi soir à Libreville.

Depuis plusieurs jours dans la capitale gabonaise, des centaines d’ouvriers s’emploient à nettoyer et repeindre les abords des principaux axes entre le centre de la ville et le stade.

(Re)lire Gabon : les grands défis de l'après-Bongo

Parallèlement, les autorités et les médias officiels ont diffusé des appels au civisme en vue d’accueillir les hôtes étrangers du Gabon.

“Il est demandé à tous les citoyens du Grand Libreville, d’accueillir chaleureusement les invités de marque”, écrivait dès le 22 avril le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, qui appelle les citoyens vivant près du stade à “prendre part aux opérations de nettoyage et d’embellissement des devantures de leurs concessions, ainsi que des espaces publics attenants”.

De lourds défis économiques

De sérieux défis attendent Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon, un pays riche en pétrole, mais dont l’économie est en difficulté.

Parmi les principales préoccupations, le réseau d’électricité vieillissant occasionne de nombreuses coupures, le chômage des jeunes avoisine les 40 %, les infrastructures routières sont absentes ou dégradées et la dette du pays devrait atteindre les 80 % du produit intérieur brut en 2025.

Durant la transition, le président Oligui Nguema s’est présenté comme un “bâtisseur” en lançant ou relançant de nombreux chantiers de construction au Gabon. Il a également promis de “sévir” contre la corruption et de remettre le pays en marche.