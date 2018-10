Gabon : les candidats à l'Assemblée nationale vont au contact de la population

C'est l'une des rares rues pavées du quartier Akébé Ndjougou dans le 4ème arrondissement.

Ses habitants la doivent à cet homme : Alexandre Barro Chambrier.



Le député de l'opposition est en lice pour le second tour des législatives et il compte bien remporter un siège à l'Assemblée nationale.

Rencontrer les riverains est un passage obligé.



"Il est important d'être à l'écoute des populations pour défendre leurs intérêts. J'aurais du gagner au premier tour mais il y a eu des manipulations pour faire la part belle au PDG et évincer l'opposition." raconte Alexandre Barro Chambrier, président du parti Rassemblement héritage et modernité.



Les habitants du quartier lui sont reconnaissants.... c'est lui qui a fait venir l'eau potable ici.



"Nous sommes contents de ce candidat, c'est quelqu'un de très agréable, sincère et honnête.", explique Yvon, habitant du quartier Akébé Ndjougou



L'opposition n'a pour le moment obtenu que 4 sièges sur 143. Mais reste 29 candidats en lice pour le second tour.



Le candidat Alexandre Barro Chambrier explique aux riverains : "c'est vous qui avez la solution entre vos mains."



La proximité, c'est aussi la tactique de la majorité présidentielle.

Frida Mindoungani est maire du 6ème arrondissement de Libreville et elle compte bien devenir députée.

Elle va à la rencontre de ses électeurs. les consignes de vote sont claires.



"Il faudrait vous lever comme un seul homme pour aller confirmer ce que vous avez fait le 6." dit Frida Mindoungani, maire de Nzeng Ayong, dans le 6ème arrondissement de Libreville



Elle sait avoir la confiance de ses compatriotes.



Yves Moubedi, un riverain est content du travail accompli par la maire.

"En 5 ans, elle a rénové la mairie, c'est la fierté de l'arrondissement."



La discussion publique durera tard dans la soirée.... la candidate a des projets immobiliers, veut réduire le chômage et la précarité.



"On peut emmener l'état à créer des investissements, à amener les investissseurs dans cette zone."



Si elle est élue, elle espère œuvrer à faire appliquer la loi sur la décentralisation, indispensable pour elle pour un développement local.