Gabon : les dates des élections locales et législatives annoncées

Depuis le mois d'avril, le Gabon fonctionne sans ses parlementaires. L'Assemblée nationale a été dissoute par la Cour constitutionnelle qui a estimé que la chambre était incapable d'organiser les élections législatives et locales prévues depuis décembre 2016.



C'était un enième rebondissement dans la crise post-électoralz qui secoue le pays depuis la réelection contestée d'Ali Bongo. Mais la date des élections a été fixées. Depuis 2 ans, le Gabon s'est enfoncé dans une grave crise économique. Pour faire des économies, les élections se feront simultanément les 6 et 27 octobre 2018.



La majorité présidentielle s'en est félicitée. Quant à l'opposition, elle exprime son soulagement de voir les élections se tenir tout en appellant à la vigilance pour éviter les fraudes.



Ces élections doivent permettre d'élire de nouveaux députés mais aussi de renouveler les maires et les sénateurs.