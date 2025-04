Gabon : qui sont les 8 candidats à la présidentielle du 12 avril prochain ?

Brice Clotaire Oligui Nguema

C'est dans un contexte de tensions politiques et de contestation des résultats de la présidentielle que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, alors à la tête de la garde républicaine gabonaise, va jouer un rôle prépondérant dans le coup d'Etat du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo Ondimba.

Président de la Transition depuis lors, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle au cours d'un grand meeting, à Libreville, le 3 mars dernier. Ce jour-là, devant une foule de sympathisants, il affirme avoir entendu leur exhortation.

(Re)voir Interview spéciale TV5MONDE : Brice Oligui Nguema

« Après mûre réflexion, et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat », lance-t-il à ses partisans. Et il ajoute : « Pour la part qui me revient, je suis prêt ! Prêt à présider aux destinées de notre pays ! ».

Pour ce scrutin présidentiel, le chef de l'Etat sortant bénéficie du soutien du « Rassemblement des Bâtisseurs », une plateforme que de nombreux confrères locaux considèrent comme « une machine de guerre », et qui regroupe des personnalités diverses, des associations, des ONG ou encore des syndicats.

Brice Clotaire Oligui Nguema est aussi soutenu par l'Union nationale, l'un des partis d'opposition les plus importants, aujourd'hui présidé par Jeannine Taty Koumba, et auquel appartient Paulette Missambo, l'actuelle présidente du Sénat, nommée à ce poste par les autorités de la transition.

(Re)voir Gabon : lancement de la campagne présidentielle du 12 avril

Ce samedi 29 mars, lors d’un meeting marquant le début de la campagne officielle, à Libreville, au Gabon, le président-candidat a défendu son bilan et promis un projet de société.

« Ce projet de société, bâtissant l'édifice nouveau, inclusif et durable, pour notre essor vers la félicité, se propose de transformer en profondeur notre pays, en capitalisant les acquis récents de la transition », a-t-il déclaré devant ses partisans.

Alain-Claude Bilié By Nzé

Il est le dernier Premier ministre du président déchu, Ali Bongo Ondimba, du 9 janvier au 30 août 2023. A 57 ans, le leader de la plateforme d’opposition « Ensemble pour le Gabon » se présente comme le candidat de la rupture.

Compte tenu de la rancœur des populations gabonaises envers les régimes Bongo, père et fils, mais aussi de ses années au sein du Parti démocratique gabonais (PDG), l’ancien parti au pouvoir – qu’il a quitté en fin d’année dernière –, Alain-Claude Bilié By Nzé se défend d’être le continuateur d’Ali Bongo.

(Re)voir Gabon : les ambitions de Alain-Claude Bilie-By-Nze

Considéré comme le seul challenger sérieux du président de la transition militaire, il n’hésite pas à critiquer l’actuel chef de l’Etat. « Le maintien à la tête de notre pays du putschiste en chef est une forfaiture de plus après le parjure constitutif à son discours du 4 septembre 2023. », a-t-il affirmé le 10 mars dernier, lors de sa déclaration politique face à la presse et ses partisans.

« Osons l’espérance pour un autre Gabon », tel est le slogan du projet qu’Alain-Claude Bilié By Nzé entend soumettre à ses compatriotes durant cette campagne présidentielle.

Zenaba Gninga Chaning

Parmi les 8 candidats au scrutin présidentiel du 12 avril prochain, Zenaba Gninga Chaning est la seule femme et la benjamine. A 36 ans, cette entrepreneure qui évolue dans les secteurs de l’immobilier, de l’événementiel ou encore de la beauté, promeut une politique axée sur l’équité, l’égalité et la responsabilité.

(Re)voir Présidentielle 2025 au Gabon : entretien avec Zénaba Gninga Chaning

« Je viens à vous en tant que patriote, convaincue que notre pays, le Gabon, mérite mieux que des promesses éphémères et des réalisations parcellaires. Je candidate pour l’élection présidentielle du Gabon car je pense qu’il est temps d’écrire une nouvelle page, celle d’un Gabon où tout est possible. », assure-t-elle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lors de sa déclaration de candidature.

Zenaba Gninga Chaning n’hésite pas à pointer du doigt les maux qui minent le Gabon : corruption, système de santé et éducatif à la dérive, injustices sociales, chômage… Elle propose aux populations gabonaises un nouveau pacte fondé sur l’écoute, la solidarité et l’action concrète.

Joseph Lapensée Essingone

« Le candidat de la rupture et du rassemblement », tel est le slogan choisi par Joseph Lapensée Essingone. A 53 ans, cet inspecteur central des impôts, passé par l’Ecole nationale des impôts de Clermont-Ferrand(2003) et l’Ecole nationale d’administration de Strasbourg(2011), a l’ambition de rompre avec le passé, tout en rassemblant les populations gabonaises.

(Re)voir Gabon : début de campagne pour le candidat Joseph Lapensée Essingone

Le 17 mars dernier, sur sa page Facebook, le candidat Joseph Lapensée Essingone s’est dit préoccupé par l’inadéquation entre la formation et l’emploi au Gabon. Il a également fustigé l’inefficacité des politiques de recrutement dans la fonction publique.

Joseph Lapensée Essingone affiche volontiers son ambition de rompre avec les pratiques du passé : corruption, mauvaise gouvernance... Il promet donc une gestion transparente et plus équitable des ressources du pays.

Stéphane Germain Iloko

Ancien cadre du PDG, le Parti démocratique gabonais du président déchu Ali Bongo Ondimba, Stéphane Germain Iloko est médecin de formation. Membre-fondateur de la plateforme « Ensemble pour le Gabon », présidée par l’ancien premier ministre Alain-Claude Bilié By Nzé, et qu’il dit avoir quitté pour divergence d’opinion, Stéphane Germain Iloko est aujourd’hui à la tête d’un mouvement dénommé « Large rassemblement arc-en-ciel ».

(Re)voir Gabon : Quelle stratégie du PDG, ex-parti au pouvoir, pour l'élection présidentielle ?

Depuis que sa candidature à la magistrature suprême a été validée par le ministère de l’Intérieur, le chef de file du « Large rassemblement arc-en-ciel » a entamé une tournée dans le pays.

Autoproclamé candidat « authentique et sincère », Stéphane Germain Iloko revendique une démarche volontariste. Il affirme vouloir apporter des solutions concrètes et pertinentes aux maux auxquels sont confrontées les populations gabonaises.

Axel Stophène Ibinga Ibinga

A 44 ans, Axel Stophène Ibinga Ibinga est un entrepreneur à la conquête du Palais de bord de mer, siège de la présidence gabonaise. Il dirige notamment Ax Capital Investment Gabon, une société d’investissement créée en 2020.

Déjà candidat lors de la présidentielle du 26 août 2023, Axel Stophène Ibinga Ibinga et son mouvement, Alternative, avaient pris position en faveur du CTRI, le Comité de la transition et de la restauration des institutions, quelques temps seulement après le coup d’Etat.

(Re)voir Gabon : l'attente des électeurs à Libreville

Figure encore peu connue de la scène politique locale, Axel Stophène Ibinga Ibinga ambitionne de développer l’économie gabonaise et de créer des emplois pour ses compatriotes. Avec un programme intitulé « La République au travail », il souhaite redonner aux populations gabonaises le goût de l’effort.

« Je me suis levé pour vous, ma charge sera de donner du travail aux Gabonais », a-t-il déclaré à ses partisans dès le début de sa tournée nationale entamée début mars.

Alain Simplice Boungouères

A 57 ans, Alain Simplice Boungouères cumule carrière politique et parcours professionnel brillant, autant au sein des grandes entreprises que des institutions gabonaises. Ingénieur civil et économiste des transports de formation, il apparaît à la fois comme un homme politique ambitieux et un technocrate polyvalent.

(Re)voir Gabon : 8 candidats retenus pour la présidentielle

Ancien membre influent du Parti démocratique gabonais d’Ali Bongo Ondimba, il quitte l’ex-parti au pouvoir à l’approche des élections de 2023. Dans la foulée, il fonde son propre mouvement, le Parti patriotique gabonais(PPG).

En cas de victoire le 12 avril prochain, le leader du PPG promet aux populations gabonaises une gouvernance plus transparente, plus équitable et plus respectueuse des valeurs démocratiques.

Thierry Yvon Michel Ngoma

Avec un programme politique axé sur la gratuité et l’accessibilité des services essentiels, Thierry Yvon Michel Ngoma se présente comme le candidat du changement social. En cas de victoire à la prochaine présidentielle, il promet la gratuité complète des soins hospitaliers, mais aussi de l’eau et de l’électricité.

Pour Thierry Yvon Michel Ngoma, ces services de base doivent être accessibles, afin d’assurer une vie digne et épanouie au plus grand nombre. Outre la transformation des politiques sociales, il souhaite restaurer la confiance entre l’Etat et les citoyens.

Ancien candidat à la présidentielle d’août 2023 sous la bannière du mouvement « Gabon souveraineté », Thierry Yvon Michel Ngoma avait immédiatement apporté son soutien au CTRI, le Comité de transition et de restauration des institutions.