Gambie: la mort d'un bébé après son excision provoque l'indignation

Le
12 Aoû. 2025 à 17h26 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des manifestants opposés aux mutilations génitales féminines devant l'Assemblée nationale à Banjul, le 18 mars 2024

Des manifestants opposés aux mutilations génitales féminines devant l'Assemblée nationale à Banjul, le 18 mars 2024

AFP/Archives
MUHAMADOU BITTAYE
Partager 2 minutes de lecture

Des militants des droits humains réclament justice après la mort en Gambie d'un bébé d'un mois ayant subi une excision, une procédure illégale depuis 2015 mais encore largement pratiquée dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, selon un communiqué transmis mardi à l'AFP.

La petite fille a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital de Banjul, la capitale, après "subi une excision présumée" et avoir été victime d'une hémorragie importante, selon un communiqué de la police gambienne dimanche.

La date exacte du décès du bébé n'a pas été communiquée par les autorités.

Ce décès a suscité l'indignation des défenseurs des droits des femmes qui luttent contre cette pratique culturelle et religieuse profondément ancrée et qu'ils considèrent comme une violation dangereuse des droits des femmes et des filles.

Deux femmes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire ont été placées en détention, a indiqué la police, tandis qu'une enquête est menée dans la ville de Wellingara (ouest), où se sont déroulés les faits.

"Les mutilations génitales féminines (MGF) ne sont pas une tradition culturelle à défendre; c'est une forme de violence sexiste qui peut tuer", a déclaré Santana Simiyu, avocate spécialisée dans les droits humains, dans un communiqué transmis à l'AFP mardi.

La Gambie affiche l'un des taux de MGF les plus élevés au monde: 73% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans en ont subies, selon les chiffres de l'Unicef de 2024.

Des chercheurs de l'Université britannique de Birmingham ont estimé, dans une étude publiée en 2023, qu'environ 44.320 filles et jeunes femmes meurent chaque année des suites de MGF dans les pays où elles sont pratiquées.

Les MGF incluent l'ablation partielle ou totale du clitoris (excision), ou plus largement des organes génitaux externes, ou tout autre blessure des organes génitaux.

Outre la douleur et le traumatisme, elles peuvent avoir d'autres graves conséquences: infections, hémorragie et, plus tard, stérilité et complications lors de l'accouchement ou après.

L'ancien dictateur gambien Yahya Jammeh (1994-2017), aujourd'hui en exil, a interdit les MGF en 2015, estimant qu'elles étaient dépassées et ne constituaient pas une exigence de l'islam, religion de l'immense majorité de la population.

La même année, le Parlement a adopté la première loi interdisant spécifiquement cette pratique, désormais passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

En juillet 2024, les législateurs ont réexaminé la question et maintenu la loi de 2015, malgré la pression des traditionalistes religieux.

Mais l'interdiction a été immédiatement contestée devant la Cour suprême gambienne, où la requête est toujours en instance.

Afrique
GAMBIE

Dans le même thème - Afrique

Des chefs religieux se tiennent derrière des boîtes de manuscrits anciens de Tombouctou, restitués après plus d'une décennie de stockage à Bamako, à Tombouctou, au Mali, le lundi 11 août 2025.
Afrique

Mali : le pouvoir militaire de Bamako restitue des manuscrits historiques à Tombouctou

Touba
Afrique

Magal de Touba 2025 au Sénégal: le pèlerinage annuel de l'influente confrérie des mourides va débuter

jtchapter: Maroc : Ibtissame Lachgar arrêtée
Afrique

Maroc : Ibtissame Lachgar arrêtée

13.45274, -16.57803

À la une

International

Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

Afrique

"Il joue sur l'émotion": les fonctionnaires "milliardaires" au Sénégal ciblés par Sonko, fantasme ou réalité?

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

International

Trump déploie les militaires de la Garde nationale pour "nettoyer" Washington

International

La COP brésilienne promettra moins et agira plus, dit son président à l'AFP

International

Panne géante d'électricité en Irak, à cause de la canicule et d'une surconsommation

International

"Couloirs protégés", "zone de sécurité"... Les nouveaux détails du plan de Netanyahu pour Gaza

Afrique

RD Congo : que devient la mine congolaise qui a fourni l'uranium des bombes d'Hiroshima et Nagasaki ?

International

Sécheresse: plus de la moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen affectés depuis avril