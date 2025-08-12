Garde à vue pour l'ex-Premier ministre civil du régime militaire malien, Choguel Kokalla Maïga

L'ancien Premier ministre civil du Mali, Choguel Kokalla Maïga, limogé fin novembre par les militaires au pouvoir depuis 2020, a été placé en garde à vue mardi 12 août, dans la foulée de récentes arrestations de membres de l'armée accusés de conspirer contre le régime militaire au pouvoir.

Le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président pour la période de transition censée ramener les civils au pouvoir au Mali, a nommé Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, un vétéran de la politique nationale, selon un décret lu à la télévision publique

La garde à vue de Choguel Kokalla Maïga survient alors que le régime militaire, au pouvoir après deux coups d'Etat successifs en 2020 et 2021, a ces derniers jours arrêté une cinquantaine de militaires, dont deux généraux, soupçonnés de vouloir la renverser. Choguel Kokalla Maïga avait été nommé Premier ministre par la junte en 2021, avant d'être limogé fin novembre après des critiques contre celle-ci.

(Re)lire Mali: ce que l'on sait sur les arrestations de dizaines de militaires, dont deux généraux

"Maïga et plusieurs de ses anciens collaborateurs sont en garde à vue dans le cadre des enquêtes sur leur gestion à la Primature. En principe demain (mercredi) ou après-demain (jeudi), ils seront présentés devant le procureur de la cour suprême", a déclaré une source au pôle économique et financier, tribunal chargé de juger les crimes économiques.

Le pôle a "notifié" mardi à Choguel Kokalla Maïga "formellement son placement en garde à vue", a indiqué son avocat Cheick Oumar Konaré, dans un communiqué.

Celle-ci "frappe aussi plusieurs de ses anciens collaborateurs" et "survient dans le cadre d'une enquête sur des allégations d’atteinte aux biens publics émises par un rapport du Vérificateur général" de l'Etat, a-t-il ajouté.

Parmi les anciens collaborateurs de Choguel Kokalla Maïga en garde à vue, figurent notamment son ancien directeur de cabinet, Issiaka Ahmadou Singaré, et trois anciens directeurs administratifs et financiers de la Primature, a ajouté Me Konaré.

Choguel Kokalla Maïga est l'une des figures du Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5/RFP) qui avait pris part en 2020 à la contestation populaire contre le président civil Ibrahim Boubacar Keïta, finalement renversé par les militaires en août de cette même année.

Il avait été nommé Premier ministre par les militaires après un second coup d'Etat en 2021, avant d'être limogé le 20 novembre dernier après des critiques contre la junte dirigée par le général Assimi Goïta. Il avait déploré notamment d'être tenu à l'écart des décisions sur le maintien aux commandes des généraux qui avaient initialement promis de rendre le pouvoir à des civils élus en mars 2024.

"Rupture" avec la junte

Choguel Kokalla Maïga a depuis été remplacé par un militaire, le général Abdoulaye Maïga, parachevant la militarisation de l'exécutif, dans un contexte de restrictions sévères des libertés par la junte et de violences djihadistes meurtrières sur le territoire.

(Re)lire Qui est le nouveau Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga ?

Il avait fin février affirmé que la "rupture est consommée" entre sa coalition politique et la junte, invoquant notamment des "arrestations" et "détentions extrajudiciaires" contre des membres du M5-RFP mais également sa mise en écart par les militaires de la prise de décision concernant plusieurs sujets, comme le maintien de la junte au pouvoir.

L'ex-Premier ministre avait en même temps appelé les militaires à "créer les conditions sécuritaires pour la tenue de scrutins crédibles et apaisés, en y associant les forces politiques et sociales", alors qu'aucune nouvelle échéance n'est fixée pour un retour à un pouvoir civil.

La junte a réduit au silence l'opposition par des mesures coercitives, des mises en cause judiciaires, la dissolution d'organisations, les restrictions à la liberté de la presse et la pression du discours dominant sur la nécessité de faire corps autour d'elle face à une multitude de défis.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI), ainsi que celles de groupes criminels communautaires. Cette crise sécuritaire s'ajoute à une grave crise économique.

Les militaires au pouvoir se sont détournés des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie au nom du souverainisme.