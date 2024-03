Gaza: à Johannesburg, des femmes dénoncent des viols d'otages par le Hamas

Des femmes manifestent, à l'appel du Conseil juif sud-africain, pour dénoncer des viols et exactions commis par le Hamas sur des otages israéliens à Gaza, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2024 à Johanneburg, en Afrique du Sud

Des femmes répondant à l'appel du Conseil juif sud-africain ont manifesté à Johannesburg vendredi, Journée internationale des droits des femmes, pour dénoncer des viols et exactions commis par le Hamas sur des otages israéliens à Gaza, et le silence du président Cyril Ramaphosa.

Près de 200 femmes et militantes ont marché sous un soleil ardent de fin d'été austral sous la bannière "Me Too sauf pour les Juifs".

"Nous sommes profondément attristées par les horreurs et les atrocités commises par les terroristes du Hamas", a fustigé une des organisatrices, Gabriella Farber Cohen, accusant le président sud-africain Cyril Ramaphosa d'hypocrisie.

Rappelant que le chef d'Etat s'exprime régulièrement sur la question des violences faites aux femmes dans un pays qui connaît un des taux de viols les plus élevés au monde, Mme Farber Cohen a regretté qu'"en 154 jours (de conflit, ndlr), il n'a pas dit un mot, même pour condamner les violences sexuelles que ces Israéliennes ont enduré".

"Personne n'entend la voix de ces femmes", a déploré auprès de l'AFP Mandy Perez, 33 ans, une participante, mère de trois filles.

Selon un rapport de l'ONU publié lundi, il existe de "bonnes raisons de croire" que des victimes de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre ont été violées, tout comme certains otages détenus à Gaza. Les Nations unies ont été critiquées pour avoir tardé à réagir aux accusations de viols et violences sexuelles d'Israël visant le mouvement islamiste palestinien.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas ont mené une attaque sans précédent en Israël qui a coûté la vie à au moins 1.160 personnes, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

L'offensive israélienne menée en représailles a fait près de 31.000 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Environ 250 personnes ont aussi été enlevées et emmenées à Gaza ce jour-là, et 130 otages y sont encore retenus, dont 31 seraient morts d'après Israël.

L'Afrique du Sud, fervent défenseur de la cause palestinienne, est l'un des pays les plus critiques des bombardements israéliens massifs et meurtriers sur la bande de Gaza, en représailles aux sanglantes attaques du Hamas en Israël.