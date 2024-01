Ghana: la Banque mondiale apporte 300 M USD de financement pour la stabilisation économique

La Banque mondiale (BM) a annoncé mardi un prêt de 300 millions de dollars à destination du Ghana afin d'aider le pays ouest-africain, en proie à une crise économique persistante, à "renforcer sa stabilité macroéconomique et soutenir une croissance économique solide".

L'annonce intervient cinq jours après le déboursement par le Fonds monétaire international (FMI) d'une nouvelle tranche de 600 millions de dollars dans le cadre du prêt de trois milliards accordé en mars dernier au Ghana.

Le prêt de la BM est "la première étape de trois opérations de 300 milliards de dollars chacune", a précisé le communiqué de l'institution basée à Washington.

"Restaurer un budget et une dette soutenables, renforcer les possibilités de croissance, ralentir l'inflation et protéger les plus vulnérables sont des priorités urgentes pour le Ghana et essentielles pour attirer plus d'investissements étrangers," a souligné le vice-président de la BM pour l'Afrique de l'ouest et centrale, Ousmane Diagana, cité dans le communiqué.

De son côté, le ministre ghanéen des Finances, Kenneth Ofori-Atta a estimé que le prêt de la BM "va jouer un rôle vital pour relâcher les contraintes budgétaires du Ghana, soutenir le reprise économique en cours et protéger les pauvres et les vulnérables".

Confronté à une dette qui s'est envolée sous l'effet de la pandémie de Covid-19 puis des conséquences de l'invasion russe en Ukraine, le pays a obtenu un accord mi-janvier de ses principaux créanciers extérieurs pour une restructuration, étape essentielle pour permettre le versement d'aides de la part du FMI et de la BM.

Vendredi, le FMI avait par ailleurs finalisé son Article IV (sa revue annuelle de l'économie nationale d'un pays) pour le Ghana. Après un ralentissement de la croissance ghanéenne, qui devrait s'établir à 2,3% sur 2023, le Fonds estime qu'elle devrait repartir en hausse et anticipe 2,8% en 2024 puis 4,4% en 2025.

La reprise de l'économie, l'aide du FMI et la restructuration de la dette, devraient permettre au Ghana de ramener son ratio d'endettement de 93,3% du PIB en 2022 à 86,1% cette année et 72% d'ici à 2028.