Ghana : l'ancien président Mahama candidat à la présidentielle de 2024

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 minute de lecture 1 minute 32 secondes

L'ancien président a été investi, dimanche 14 mai, candidat du Congrès National Démocratique, le principal parti d'opposition, pour la présidentielle de 2024. Date à laquelle Nana Akufo-Addo achèvera son second mandat et devra céder le pouvoir comme l'exige la Constitution du pays. Mahama a déjà dirigé le Ghana entre 2012 et 2016.