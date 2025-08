Ghana : les ministres de la Défense et de l'Environnement décèdent dans un accident d'hélicoptère

Au Ghana, deux ministres, Edward Omane Boamah et Ibrahim Murtala Muhammed font partie des huit personnes décédées dans un accident d'hélicoptère peu de temps après le décollage. Ils se rendaient à un événement sur l'exploitation minière illégale, au nord de la capitale.

(Photo Associated Press/Christian Thompson)

Edward Omane Boamah, ministre de la Défense du Ghana, décédé mercredi dans un accident d'hélicoptère avec plusieurs autres hauts responsables, est photographié à droite le 30 septembre 2014, alors qu'il était ministre de l'Information et s'entretenait avec Anthony Banbury, responsable des Nations Unies, lors d'une conférence de presse à Accra, au Ghana.

Deux ministres sont décédés ce mercredi 6 août dans un accident d'hélicoptère. Il s'agit d'Edward Omane Boamah, nommé ministre de la Défense en début d’année, et de Ibrahim Murtala Muhammed, ministre de l’Environnement, des Sciences, des Technologies et de l’Innovation.

Peu après son décollage l'armée avait signalé la disparition d’un appareil transportant cinq passagers et trois membres d'équipage. Ils avaient décollé d’Accra, vers 09H00 (locales et GMT), en direction d’Obuasi, au nord-ouest de la capitale. Les autorités ont annoncé que tous les passagers étaient décédés. Pour l'heure, les autorités n'ont pas confirmé la cause de l'accident.

Alhaji Muniru Muhammad, coordinateur adjoint de la sécurité nationale et ancien ministre de l’Agriculture, ainsi que Samuel Sarpong, vice-président du parti Congrès national démocratique (NDC) du président Mahama, figurent également parmi les victimes.

La chaîne de télévision ghanéenne UTV Ghana a diffusé des images de l'appareil, peu de temps après le crash, ainsi que les déclarations de témoins.

Ghana Armed Forces Helicopter Crash 06/08/25 https://t.co/mRtyR0FY86 — UTV Ghana (@utvghana) August 6, 2025

Les passagers présents à bord de l'hélicoptère se rendaient à un événement sur l'exploitation minière illégale, un problème environnemental majeur dans le pays.

Ibrahim Murtala Muhammed, le ministre de l'environnement, était en poste à un moment où le pays lutte contre le fléau de l'exploitation illégale et informelle de l'or, qui ravage les terres agricoles et contamine les eaux.

Edward Omane Boamah, lui, s’apprêtait à publier un ouvrage intitulé "Un homme de paix dans une démocratie africaine", consacré à l’ancien président John Atta Mills, décédé en 2012. Il avait occupé plusieurs postes au sein du gouvernement ghanéen, notamment celui de ministre des Communications lors du précédent mandat de Mahama (2012-2017).

"Le président et le gouvernement adressent leurs condoléances et leur solidarité aux familles de nos camarades et des militaires tombés lors de leur service pour la Nation" a déclaré le chef d'état-major Julius Debrah, évoquant une « tragédie nationale ».

Le chef d'état-major a annoncé que tous les drapeaux seraient mis en berne.