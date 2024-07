Glissement de terrain en Éthiopie, les militaires au pouvoir depuis un au au Niger, nominations dans le gouvernement kényan : le récap Afrique de la semaine

🌍 L'actu en bref

🇪🇹 Des centaines de morts dans un glissement de terrain en Éthiopie. Dans la zone rurale de Gofa, au sud-ouest de l’Éthiopie, un double-glissement de terrain a entraîné la mort de plus de 250 personnes. Le premier glissement est survenu le 22 juillet au matin, après d’importantes précipitations. Une heure après, un second éboulement, plus violent, engloutit les personnes venues excaver la zone. Des recherches se poursuivent difficilement pour tenter de retrouver des survivants. Les Nations unies craignent un bilan supérieur à 500 morts.

🇳🇪 Il y a un an, les militaires prenaient le pouvoir au Niger. Le 26 juillet 2023, le président du Niger Mohamed Bazoum est renversé par des militaires qui se sont ensuite emparés du pouvoir. Trois ONG (Human Rights Watch, Amnesty International et la Fédération internationale pour les droits humains) dénoncent la répression de l'opposition, des médias et de la dissidence pacifique. Elles appellent à “libérer immédiatement toutes les personnes détenues pour des motifs politiques, garantir le respect des libertés fondamentales, notamment les droits à la liberté d'expression, d’opinion et d’association".

Mohamed Bazoun, président du Niger, dans le palais présidentiel de Niamey le 16 mars 2023. Il a été renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet 2023. Boureima Hama/ AP/ Archives.

🇰🇪 William Ruto tente d’apaiser la contestation au Kenya. Le président kényan William Ruto a nommé le 24 juillet quatre figures de l'opposition dans son "gouvernement élargi", composé en réponse à la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois et a donné lieu à des manifestations meurtrières. Ils figurent parmi une liste de dix noms annoncés mercredi 24 juillet par le chef de l'État et venant s'ajouter à dix autres, déjà soumis au Parlement pour approbation.

Le président kenyan William Ruto prononce un discours à la Maison de l'État à Nairobi, au Kenya, le 26 juin 2024. AP Photo/Patrick Ngugi

📺 Dans le JTA

➖ Disparition d’opposants, fermeture de médias, la Guinée traverse actuellement une importante crise politique. Le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah était l’invité du Journal Afrique pour parler de l'actualité politique et sociale du pays. Parmi les sujets évoqués, la série de manifestations prévues les 30, 31 juillet et 1er août prochains.

➖ Des détenus entassés les uns sur les autres à même le sol dans les couloirs, les toilettes ou les douches… Des images choc de la prison de Makala à Kinshasa (République Démocratique du Congo) ont été publiées, le 19 juillet, par le journaliste Stanis Bujakera. Il y était incarcéré pendant six mois. Il était invité dans le Journal Afrique pour décrire les conditions de détentions qu’il a filmé lors de son incarcération. “Même dans l’enfer, un journaliste doit continuer à faire son travail”, affirme-t-il.

📶 Sur notre site

🇰🇪 En avril 2023, le Kenya découvrait les premières victimes de ce qui sera baptisé "le massacre de Shakahola", du nom d'une forêt du sud-est du Kenya où les corps de 429 adeptes de la secte ont été retrouvés. Ce chiffre devrait continuer d’augmenter selon les autorités kényanes, qui prévoient de nouvelles fouilles dans la forêt cette année. Le chef de l’Église internationale de Bonne nouvelle, une secte évangélique apocalyptique, est jugé depuis le 22 juillet pour "terrorisme".

Lors des Jeux olympiques de Tokyo les athlètes du continent africain avaient rapporté 37 médailles. L'Afrique espère faire mieux pour les JO de Paris. Les sportifs africains sont désormais de plus en plus performants dans d'autres disciplines que l'athlétisme comme le taekwondo ou le cyclisme. Retour sur le parcours des grands têtes d'affiche africaines attendues aux Jeux de Paris 2024.

🎞️ [LeMémo] de la semaine

À l'occasion des Jeux olympiques de Paris, retour sur la ville d'Iten, un mythe pour les athlètes de course. Ce village perché à 2 400 mètres d'altitude qui a fait naître les plus grands athlètes kenyans. Chaque année, des centaines de coureurs du monde entier accourent vers ce lieu mythique. Parmi eux en 2018, Joan Chelimo, semi-marathonienne kenyane, et le coureur tchadien Valentin Betoudji. Les deux athlètes se sont récemment qualifiés et s'apprêtent à disputer le marathon des Jeux Olympiques de Paris. Un reportage TV5MONDE signé Simon Rodier, Pierre Morel et Robin Monjanel.

🎙️L'instant culture

30 bougies pour la biennale de la photographie de Bamako. Il s’agit de la principale manifestation internationale dédiée à la photographie et à la vidéo sur le continent africain. Lassana Igo Diarra, commissaire général et directeur artistique de l’événement était le 24 juillet dans le Journal Afrique pour évoquer le thème de cette année : la parole.

🏅 Info sport

Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango, champion du monde de triple saut en 2023, vise désormais une médaille olympique à Paris. Il a également été désigné comme porte-drapeau de la délégation du Burkina Faso.

📱 Sur nos réseaux sociaux

🌍[Série] Ils sont Africains et ils ont marqué l’histoire des Jeux olympiques et celle de leur pays. Retour sur le tour d’honneur de Derartu Tulu et Elana Meyer à Barcelone en 1992. Un symbole de la fin de l’apartheid. Épisode 4/5

🌍[Série] Ils sont Africains et ils ont marqué l’histoire des Jeux olympiques et celle de leur pays. 🇩🇿Hassiba Boulmerka, en remportant le 1500 mètres à Barcelone, défiait les islamistes en pleine guerre civile. Épisode 5/5

🇫🇷🇧🇯 “Ça crée un sentiment d’appartenance et de fierté.” Judoka franco-béninois, Valentin Houinato représentera le Bénin aux Jeux olympiques de Paris 2024. Entre galères administratives, entraide internationale et pression olympique, il revient sur son parcours d’athlète binational.

👩‍🦰 L'humeur de Linda

Parlez-vous le Parisien ? Selon le journaliste Simon Kuper, parler français ne suffira pas pour se débrouiller pendant les Jeux olympiques à Paris. Encore faut-il connaître un peu d'anglais, d'arabe et de verlan !