Greenpeace épingle Coca-Cola pour ses milliards de bouteilles plastique

Un employé de Coca-Cola passe devant une manifestation organisée par Greenpeace visant à sensibiliser à l'impact environnemental des déchets plastiques et à promouvoir des solutions alternatives devant le siège de Coca-Cola à Rosebank, le 5 juin 2025 à Johannesburg, en Afrique du Sud

Coca-Cola produit 120 milliards de bouteilles en plastique jetables par an, a dénoncé Greenpeace Afrique lors d'une manifestation en Afrique du Sud jeudi, exhortant le fabricant de sodas à utiliser des emballages en verre et métal pour réduire la pollution plastique.

Les militants de l'ONG ont érigé un bouchon de bouteille rouge géant devant le bureau de l'entreprise à Johannesburg, barré du slogan "Mets le bouchon, Coca", lors d'une manifestation organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.

Coca-Cola figure parmi les plus grands pollueurs plastiques au monde depuis six années consécutives, affirme Greenpeace.

"Coca-Cola produit 120 milliards d'emballages plastique jetables chaque année. Et ce plastique — pour la plupart — finira dans l'environnement et dans les écosystèmes marins", a déclaré à l'AFP Hellen Kahaso Dena, représentante de l'ONG.

"Alors aujourd'hui, nous sommes devant leur bureau pour leur dire de réduire la production de plastique, d'investir dans la recharge et la réutilisation, et de s'assurer qu'ils investissent dans d'autres formes durables d'emballage comme le verre et les boîtes métalliques", a-t-elle ajouté.

Les affirmations de l'entreprise disant qu'elle promeut le recyclage des plastiques ne sont que du "greenwashing" (blanchiment écologique, ndlr), a-t-elle poursuivi. "Nous savons que près de 9% seulement sont recyclés. La majeure partie de ce plastique finira dans la nature".

Le groupe a également exhorté Coca-Cola à soutenir la campagne pour un traité mondial sur le plastique donnant la priorité à un plafonnement de la production plastique.

Les négociations menées par les délégués de près de 200 pays pour élaborer le premier traité mondial contre la pollution plastique ont échoué en Corée du Sud l'an dernier, face à l'opposition d'un groupe de pays, producteurs de pétrole essentiellement.

Une nouvelle série de négociations est prévue à Genève en août.

Depuis l'échec de ces négociations, Coca-Cola a revu à la baisse ses engagements environnementaux en renonçant dans les faits à son objectif de 25% d'emballages réutilisables d'ici 2030, et reporté les échéances et réduit les volumes de ses objectifs de recyclage.

Selon Greenpeace, plus de 99% des plastiques sont issus d'énergies fossiles, ce qui établit un lien direct entre production plastique et crise climatique.