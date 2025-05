Groupe Bolloré: "si on était raciste, on n'aurait pas eu de groupes en Afrique"

"Si on était raciste, on n'aurait pas eu des groupes en Afrique", a affirmé mercredi le PDG du groupe français Bolloré, Cyrille Bolloré, en réponse à un actionnaire qui l'interrogeait sur les critiques visant les médias de l'empire fondé par son père Vincent, en particulier la chaîne de télévision CNews.

CNews est accusée par de nombreux politiques de gauche de promouvoir des idées d'extrême droite, ce qu'elle conteste.

"Ce que j'aime à rappeler, en tout cas pour répondre à votre question d'éthique dans ce groupe, et une des raisons personnelles en tant que jeune homme d'une quarantaine d'années, très attaché à son groupe, ce sont les gens qui le composent. Si on était raciste, on n'aurait pas eu des groupes en Afrique, des groupes partout, on s'est entendu avec tout le monde", a répondu M. Bolloré.

Evoquant "les 235 personnes de la holding", "ce qui est très confortable c'est qu'on a des accointances de tous bords, il y a des gens qui sont très gauche, des gens qui sont très droite, et on arrive à discuter, on rame dans le même sens", a affirmé Cyrille Bolloré.

Il a souligné que CNews était "devenue la première chaîne d'information française tout de même, c'est qu'il doit y avoir une certaine préoccupation de la population".

Emblématique du groupe Bolloré, sa branche logistique en Afrique employait plus de 20.000 personnes dans plus de 20 pays sur le continent africain et possédait notamment un réseau de 16 concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires. Le milliardaire conservateur a cédé ses activités africaines en 2022.

Un collectif panafricain, regroupant des associations au Togo, en Guinée, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, a déposé plainte en mars contre le groupe Bolloré, le milliardaire Vincent Bolloré et son fils Cyrille pour recel et blanchiment d'actifs dans le cadre de plusieurs concessions portuaires gérées jusqu'en 2022.

Cyrille Bolloré s'est par ailleurs exprimé au sujet des procédures baillons, alors que le groupe éponyme, coutumiers des procédures à l'encontre de journalistes ou de médias, ont déjà été condamnés pour "procédure abusive" dans plusieurs dossiers.

"Ce qu'on nous reproche, (...) quand on nous dit +les procès baîllon+, --moi je n'ai jamais lancé de +procès baîllon+, j'ai pris la suite de procédures qui existaient déjà pour diffamation-- quand on dit que votre groupe est corrompu, il faut répondre", a-t-il affirmé.