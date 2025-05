Guerre au Soudan : Khartoum forme une commission pour enquêter sur les accusations américaines d’usage d’armes chimiques

Le gouvernement soudanais a annoncé jeudi la formation d’un comité national pour enquêter sur les accusations américaines selon lesquelles l’armée aurait utilisé des armes chimiques dans sa guerre contre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) qui dure depuis deux ans.

La commission, composée du ministère des Affaires étrangères de la Défense et du service des renseignements devra "présenter son rapport sans délai".

"Le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhane, a émis une décision de former un comité national (...) chargé d’enquêter sur ces allégations américaines", a indiqué jeudi le ministère des Affaires étrangères, tout en rejetant la "véracité" des accusations.

Khartoum affirme agir "dans le respect de ses engagements internationaux, notamment la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC)", ratifiée en 1999.

Le 22 mai, le Département d’État américain a accusé Khartoum d’avoir utilisé des armes chimiques en 2024, sans préciser le lieu ni les circonstances.

L'administration américaine a annoncé l’imposition de sanctions économiques à compter du 6 juin, comprenant des restrictions sur ses exportations vers le Soudan et un accès limité aux crédits du gouvernement américain. Le porte-parole du gouvernement soudanais avait alors rejeté ces accusations, les qualifiant de "chantage politique".

Ce n’est pas la première fois que le Soudan fait l’objet de telles imputations. En janvier, le New York Times, citant des sources officielles américaines anonymes, avait rapporté que l’armée soudanaise avait utilisé du chlore à deux reprises avec l’aval du général Burhane.

Déjà en 2016, Amnesty International avait dénoncé l’utilisation d’armes chimiques par l’armée au Darfour (ouest). Amnesty avait demandé une enquête aux Nations-Unies, sans résultat.

En 1998, les États-Unis avaient affirmé que l’usine pharmaceutique al-Shifa à Khartoum produisait des composants chimiques pour le compte d’Al-Qaïda avant de bombarder le site. Washington n’a jamais étayé ses accusations qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête.

La guerre qui déchire le Soudan depuis avril 2023 a tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné plus de 13 millions, et provoqué "la plus grande crise humanitaire", selon l'ONU.