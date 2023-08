Guerre au Soudan: le chef de l'armée en Egypte, son premier voyage à l'étranger

Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, se rend mardi pour l'Egypte, son grand allié du Nord, pour son premier voyage à l'étranger en quatre mois de guerre contre les paramilitaires, annonce son bureau.

Le général Burhane, chef de facto du pays depuis son putsch de 2021, doit s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi "des derniers développements au Soudan et des relations bilatérales entre les deux pays", précise le Conseil de souveraineté, plus haute autorité du pays, dans un communiqué.

Depuis le 15 avril, l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire, sont en guerre. Un bilan très sous-estimé en raison du chaos général fait état d'au moins 5.000 morts et l'ONU recense plus de 4,6 millions de déplacés et réfugiés.

Fichier vidéo Pour la première fois mardi à Port-Soudan (est), le général Burhane est apparu en public en costume civil. Depuis le début de la guerre, il avait fait de très rares apparitions en treillis, arme à la main, multipliant les déclarations belliqueuses.

Son avion a décollé de Port-Soudan, la seule ville du pays dont l'aéroport fonctionne, celui de Khartoum ayant été bombardé au premier jour de la guerre.

Le général Burhane est accompagné du chef des renseignements soudanais, Ahmad Ibrahim Muffadal, et du ministre intérimaire des Affaires étrangères, Ali al-Sadeq.

Il s'agit de son premier voyage hors du pays, alors que des rumeurs de négociations entre les deux généraux à l'étranger se multiplient.

Le général Abdel Fattah al-Burhane (c), chef de l'armée soudanaise, à son arrivée à Port-Soudan, le 27 août 2023 AFP

Il était arrivé dimanche à Port-Soudan, où il avait appelé à "en finir avec la rébellion" des paramilitaires.

Plusieurs tentatives de médiation pour mettre fin au conflit, principalement par l'Arabie saoudite et les Etats-Unis, ont échoué.

En juillet, l'Egypte, grand voisin du Nord qui a accueilli plus de 250.000 réfugiés soudanais, avait lancé un groupe des pays voisins du Soudan avec six autres pays.