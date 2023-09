Guerre au Soudan: le chef de l'armée en Turquie

Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, en guerre depuis cinq mois contre les paramilitaires, est arrivé mercredi à Ankara pour y rencontrer le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé son bureau.

Le général Burhane, chef de facto du pays depuis son putsch de 2021, doit s'entretenir avec le président turc "des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les renforcer", a précisé plus tôt le Conseil de souveraineté, plus haute autorité du pays, dans un premier communiqué.

Il s'agit du cinquième déplacement à l'étranger du général Burhane depuis le début le 15 avril de la guerre qui oppose l'armée aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire.

Au moins 7.500 personnes ont été tuées, selon le dernier bilan en date, et l'ONU recense près de 5 millions de déplacés et réfugiés.

Alors que les combats ne montrent aucun signe d'accalmie, l'ONU appelle les belligérants à "épargner les civils". Mercredi encore, au moins "40 civils sont morts dans des frappes aériennes sur deux marchés et plusieurs quartiers de Nyala", chef-lieu du Darfour-Sud, a rapporté une source médicale jointe par téléphone par l'AFP depuis Wad Madani, à 200 kilomètres au sud de Khartoum.

Des témoins dans cette zone avaient déjà fait état plus tôt à l'AFP de "raids d'avions de combat de l'armée" visant les deux marchés.

La veille, au moins 17 civils ont été tués dans une attaque dans une banlieue proche de la capitale soudanaise, attribuée par des témoins aux paramilitaires.

Après quatre mois de siège à Khartoum, le général Burhane est désormais basé dans la ville de Port-Soudan (Est), qui a été épargnée par les combats et où responsables du gouvernement et l'ONU ont aussi pris leurs quartiers. Port-Soudan abrite également le seul aéroport opérationnel du pays.

Depuis cette ville côtière, le général Burhane multiplie les déplacements à l'étranger pour tenter de s'imposer sur la scène diplomatique mondiale en cas de négociations de paix, selon des experts.

La Turquie, comme l'Egypte à qui le général Burhane a réservé sa première visite à l'étranger depuis le début du conflit, pèsent de tout leur poids derrière l'armée.

Le général Burhane s'est également rendu au Soudan du Sud, au Qatar et en Erythrée.

Conséquence de ce dernier voyage, la frontière entre le Soudan et l'Erythrée, fermée depuis 2018, a rouvert mardi, a annoncé le gouverneur par intérim de l'Etat frontalier de Kassala.