Guerre en RDC: les négociations avec le M23 avancent dans "la bonne direction" au Qatar

Des délégations de la République démocratique du Congo (RDC) et du mouvement et groupe armé AFC/M23 sont à Doha au Qatar depuis ce mercredi 9 juillet pour relancer des pourparlers destinés à élargir l'accord de paix signé fin juin entre la RDC et le Rwanda.

Associated Press / Brian Inganga

Un nouveau round de négociations qui semblent avancer. Les pourparlers au Qatar entre la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe armé M23, en cours de plusieurs mois, "progressent dans la bonne direction", a affirmé ce jeudi 10 juillet un diplomate à l'Agence France-Presse.

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, avaient appelé la semaine dernière à de nouvelles discussions pour résoudre les problèmes laissés en suspens dans l'accord de paix signé en juin entre Kigali et Kinshasa, à Washington, afin de mettre fin aux combats dans l'est du Congo.

Des négociateurs du gouvernement et du M23 travaillent avec des médiateurs de l'État du Golfe pour "résoudre les questions restantes", a déclaré ce diplomate sous couvert d'anonymat, en raison du caractère sensible des pourparlers.

Les médiateurs cherchent à "alléger les souffrances de la population locale, renforcer le cessez-le-feu et encourager d'autres mesures vers la réconciliation", a-t-il ajouté.

L'accord conclu en juin entre la RDC et le principal soutien du M23, le Rwanda, vise à mettre fin aux combats qui ont fait des milliers de morts dans l'Est du Congo, région riche en ressources naturelles en proie depuis plus de 30 ans à des conflits.

Mais le M23, le principal groupe combattant le gouvernement, n'a pas participé aux discussions à Washington et a appelé à accord de cessez-le-feu séparé avec le gouvernement du RDC.

Le M23 s'est emparé de vastes territoires dans la région frontalière du Rwanda, après une offensive éclair qui a conduit à la chute en janvier-février de Goma et de Bukavu. Les violences ont fait des milliers de morts, selon le gouvernement congolais et l'ONU, et aggravé une crise humanitaire pour des centaines de milliers de déplacés.

Le Rwanda nie soutenir militairement le M23, mais début juillet, des experts de l'ONU ont pointé le "rôle déterminant" joué par son armée rwandaise dans l'offensive.