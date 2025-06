Guerre en RDC : un projet de paix présenté au gouvernement et au M23 après des pourparlers au Qatar

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe armé M23, qui le combat dans l'est du pays, se sont vu présenter un projet de proposition de paix à l'issue d'un cycle de négociations au Qatar, a indiqué jeudi 5 juin 2025 une source au fait des pourparlers.

Les médiateurs qataris "ont présenté une proposition de paix aux deux parties et leur ont demandé de consulter leurs dirigeants avant de revenir (...) pour poursuivre les négociations", a déclaré cette source à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

Le "dernier cycle de négociations" à Doha a vu les deux parties "s'engager sur les questions essentielles qui sous-tendent le conflit", a ajouté la même source.

Le groupe armé M23, qui, selon les experts de l'ONU et les États-Unis, est soutenu militairement par le Rwanda, a fait des progrès rapides dans l'est de la RDC depuis janvier, s'emparant de villes clefs et de vastes territoires dans des combats qui ont fait des milliers de morts.

L'est de la RDC, riche en ressources naturelles et frontalier du Rwanda, est en proie à des violences depuis plus de 30 ans. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont été signés et violés par les parties au conflit depuis 2021.

Une phase "cruciale" à venir

La même source a qualifié la phase à venir de "cruciale", la RDC et le M23 se préparant à de nouveaux pourparlers "facilités par les Qataris et visant à résoudre les différends qui subsistent". Les discussions sont coordonnées "avec les États-Unis et l'Union africaine", a ajouté la source.

Le Rwanda a assuré en mai qu'un accord de paix définitif mettant fin à la crise serait signé à la mi-juin à Washington. Kigali nie soutenir militairement le M23 mais affirme que sa sécurité est depuis longtemps menacée par des groupes armés dans l'est de la RDC, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, créées par d'anciens dirigeants hutus liés au génocide rwandais de 1994.

Depuis son retour sur le devant de la scène fin 2021, le M23 s'est emparé de vastes pans de territoires de l'Est congolais, provoquant le déplacement de centaines de milliers de Congolais et une immense crise humanitaire.