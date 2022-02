Guerre en Ukraine : Italie et Algérie discutent d'une augmentation des livraisons de gaz

Appena arrivato ad Algeri per incontrare il mio omologo e le più alte cariche algerine.

Comment sortir de la dependance au gaz russe ? Rome aurait trouvé une solution ! Acheter du gaz algérien. "Nous discuterons du renforcement de la coopération bilatérale, en particulier pour répondre aux besoins en matière de sécurité énergétique européenne, à la lumière du conflit en Ukraine", a ainsi tweeté Luigi Di Maio peu après son arrivée à Alger.Le géant public algérien des hydrocarbures Sonatrach s'est déclaré dimanche prêt à fournir davantage de gaz à l'Europe, en l'acheminant notamment via le gazoduc Transmed reliant l'Algérie à l'Italie.Sonatrach est "un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen et est disposé à soutenir ses partenaires de long terme en cas de situations difficiles", a déclaré son PDG, Toufik Hakkar. L'Europe est le "marché naturel de prédilection" pour l'Algérie, qui contribue actuellement à hauteur de 11% à ses importations de gaz.Luigi Di Maio était accompagné d'une délégation comprenant notamment Claudio Descalzi, PDG du géant italien des hydrocarbures Eni, très présent en Algérie où il est partenaire de Sonatrach.L'Italie compte diversifier "au plus vite" ses sources d'énergie pour réduire sa dépendance au gaz russe, avait déclaré vendredi le chef du gouvernement italien Mario Draghi, regrettant les mauvais choix du passé. L'Italie est l'un des pays européens les plus dépendants du gaz russe.Environ 45% du gaz importé par la péninsule provient de la Russie, a précisé Mario Draghi, ajoutant que la péninsule pourrait augmenter ses livraisons de gaz d'Algérie, mais aussi d'Azerbaïdjan, de Tunisie et de Libye.Le géant italien de l’énergie ENI a annoncé le 30 août dernier la découverte au large de l’Égypte du plus grand gisement de gaz en Méditerranée. Son exploitation devrait permettre de contourner les réseaux d’approvisionnement traditionnels, entravés par des guerres civiles.