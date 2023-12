Guinée : incendie meurtrier à Conakry dans le principal dépôt d'hydrocarbures du pays

Le plus grand dépôt d'hydrocarbures de Guinée a pris feu ce lundi 18 décembre aux alentours de minuit, dans la capitale Conakry. Le premier bilan annonce huit morts et plus de 80 blessés. Dans un communiqué, le gouvernement a appelé la population à s'éloigner du lieu de l'incendie. Les établissements scolaires et stations-services du Grand Conakry ont été fermées pour la journée.

Un puissant incendie d’origine inconnue s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi 18 décembre, dans le centre ville de Conakry. Le principal dépôt d’hydrocarbures de la Société Guinéenne de Pétrole a explosé aux alentours de minuit à Kaloum, non loin du port de Conakry, dans le quartier d’affaires de la capitale guinéenne. Le premier bilan fait état de huit morts et au moins 84 blessés.

Tweet URL

"C’est un bruit assourdissant qui nous a réveillés, on était déjà endormi. Nous qui logeons près du Marché Niger, les vitres de notre habitation et celles de nos voisins ont été cassées. On est parvenu à nous éloigner de l’endroit", a confié une habitante du quartier à l’AFP.

Tweet URL

Dans le communiqué publié dans la matinée, le gouvernement annonçait que "l’ensemble des structures spécialisées ont aussitôt été engagées et continuent à lutter contre le feu. Les moyens supplémentaires sont en cours d’acheminement pour contenir l’incendie et minimiser ses conséquences".

Les habitants du quartier, invités par le gouvernement à « s’éloigner du site pour non seulement leur propre sécurité mais également permettre aux services d’opérer en toute sécurité », sont nombreux à avoir quitté la zone dans la nuit pour se diriger vers les banlieues, alors que le quartier était bouclé pour garantir l’accès aux véhicules de secours.

Le gouvernement a annoncé une série de mesures, concernant l’ensemble du Grand Conakry, pour la journée du lundi 18 décembre. Parmi ces mesures, il demande notamment aux travailleurs du secteur privé et public de rester chez eux, "exceptés les forces de défense et de sécurité et le corps médical". Il a également annoncé la fermeture des établissements scolaires, ainsi que des stations-services de la ville.

Dans les hôpitaux de la ville, le médecins témoignant de l’afflux de blessés. Un chirurgien de l'hôpital de Donka a déclaré à l’ AFP "Les blessés arrivent par dizaines dans deux des principaux hôpitaux de Conakry, Ignace Deen et Donka".

Tweet URL

Sur Twitter et sur Facebook, le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, arrivé au pouvoir après un coup d’État en 2021, a présenté ses condoléances aux victimes ainsi qu'à leurs familles, avant de déclarer : "En attendant les enquêtes diligentées par le Gouvernement pour connaître les causes exactes de l'incendie ainsi que le bilan humain et matériel de ce drame, j'appelle à l'occasion le peuple de Guinée à la solidarité et à la prière pour la Nation en ces moments de dure épreuve".