Guinée : l'opposition manifeste contre les "violences policières"

Bravant l'interdiction de cette marche, des centaines de manifestants mobilisés à l'appel de l'opposition et beaucoup de jeunes, tous scandent leur colère contre le président guinéen "Dehors Alpha !". Mais ils veulent éviter tout débordement :



C'est la plus grande crainte car huit mois après les élections communales contestées par l'opposition, le bilan est lourd parmi les manifestants :



On voit les assassinats, 101 personnes aujourd'hui et cela doit cesser maintenant. Nous demandons justice, que l'Etat mène des enquêtes, que l'on trouve les coupables et que l'on condamne avec la dernière énergie.

Un manifestant