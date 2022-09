Guinée : la Cédéao va prendre des "sanctions progressives" contre le pouvoir militaire

Chargement du lecteur...

"Nous avons décidé de prendre des sanctions contre la Guinée". La déclaration est signée du président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), Omar Aliou Touray, à l’issue du sommet à huis clos, qui s’est tenu à New York, jeudi 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU).Ce dernier avait prévenu la veille que la Guinée allait au-devant "de lourdes sanctions" si les militaires au pouvoir persistaient à vouloir s'y maintenir pendant trois ans.Selon un document résumant cette réunion extraordinaire de chefs d'État, "il a été arrêté la prise de sanctions progressives sur des individus et contre la junte guinéenne".Le texte, confirmé par plusieurs participants, précise que "très rapidement, le président en exercice de la Cédéao et le président de la commission de la Cédéao vont établir une liste de personnes à sanctionner et, de manière graduelle, appliquer ces sanctions". Aucun détail sur les mesures concrètes qui seront appliquées n’a filtré pour l’heure.La rencontre s’est déroulée dans un climat envenimé entre certains de ses membres. Elle a été précédée par les invectives de la junte guinéenne contre le président en exercice de l'organisation, Umaro Sissoco Embalo. Elle a, en outre, dénigré avec virulence ce sommet qui, en se tenant loin de l'Afrique, offre aux détracteurs la possibilité "de ne pas nous prendre au sérieux."Les dirigeants ont également abordé un autre sujet brûlant, celui de la crise entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Depuis le mois de juillet, 46 soldats ivoiriens sont détenus à Bamako. Tous les gouvernants présents à New-York ont ainsi réclamé leur libération."Nous condamnons l'arrestation des militaires ivoiriens. Mardi (27 septembre, ndlr), la Cédéao dépêchera au Mali les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir leur libération. (...) L'heure des coups d'Etat est révolue", a martelé Omar Aliou Touray.La Côte d'Ivoire avait appelé il y a huit jours à la tenue d'un tel conseil "dans les meilleurs délais" devant l'aggravation du contentieux avec le Mali. Un responsable de la présidence ivoirienne avait déclaré alors que la Cédéao n'aurait d'autre solution que de prendre des sanctions contre le Mali si l'affaire n'était pas réglée d'ici là.