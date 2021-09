Guinée: la sélection du Maroc, bloquée à Conakry, "en sécurité"

La sélection du Maroc, à Conakry où elle devait affronter la Guinée lundi en qualifications pour le Mondial-2022 de football, est "en sécurité", a indiqué dimanche un responsable marocain, après une probable tentative de coup d'Etat mené par des militaires en Guinée.

Les Lions de l'Atlas "sont en sécurité et se trouvent actuellement dans un hôtel un peu loin de la zone de tensions", a déclaré à l'AFP un responsable de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Mohamed Makrouf.

"Les responsables marocains travaillent pour faire évacuer l'équipe aujourd’hui. Un avion est déjà à l’aéroport pour l’opération", a-t-il précisé.

Des tirs nourris d'armes automatiques retentissaient dimanche dans le centre de Conakry, théâtre d'une probable tentative de coup d'Etat mené par des militaires en Guinée.

Depuis des mois, ce pays d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres du monde malgré des ressources minières et hydrologiques considérables est en proie à une profonde crise politique et économique, aggravée par la pandémie de Covid-19.

La Fédération marocaine de football est "en contact avec la FIFA pour savoir si le match sera reporté ou pas", a ajouté M. Makrouf.