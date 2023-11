Guinée : les autorités affirment que la tentative d'évasion de Moussa Dadis Camara a fait 9 morts

Les autorités guinéennes affirment ce lundi 6 novembre, que l’attaque de la prison centrale de Conakry par un commando lourdement armé, dans la nuit de vendre 3 à samedi 4 novembre a fait 9 morts au total. Cette attaque a permis aux assaillants de faire évader l’ancien dictateur Moussa Dadis Camara et 4 de ses codétenus, avant qu’ils ne soient repris et emprisonnés à nouveau. Un fugitif reste recherché.

D’après un communiqué du procureur général de la Cour d’appel de Conakry rendu public ce lundi 6 novembre, l’attaque de la maison centrale de Coronthie a fait 9 morts. Elle a permis d’exfiltrer l’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara et les colonels Moussa Thiegboro Camara, Blaise Goumou et Claude Pivi.

Des poursuites contre Moussa Dadis Camara et ses codétenus

L’on compte ainsi quatre victimes parmi les forces de défense et de sécurité, trois dans les rangs des assaillants et deux civils.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre, un commando lourdement armé a fait irruption à la maison centrale de Conakry, et est parvenu à faire évader Moussa Dadis Camara et trois de ses codétenus, tous liés au procès des événements douloureux du 28 septembre 2009.

L’ancien dictateur Moussa Dadis Camara a ensuite été repris et reconduit en prison dès le samedi, rejoignant ainsi deux de ses codétenus qui l’y avaient précédés : Blaise Goumou et Moussa TThiegboro Camara. A ce jour, seul le colonel Claude Pivi reste activement recherché.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le procureur général précise dans le communiqué publié ce lundi, qu’il a notamment demandé au procureur militaire du tribunal de première instance permanent de Conakry, « […] d’engager l’action publique contre capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Thiegboro Camara, colonel Blaise Gomou, colonel Claude Pivi, et autres pour des faits d’assassinat commis sur les agents des forces de défense et de sécurité […] »

Les circonstances de cette opération qui suscite des interrogations sur la sécurité à la prison centrale de Conakry restent encore mal établies. Les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara et du colonel Moussa Thiegboro Camara ont assuré qu’ils avaient été emmenés contre leur gré et qu’on ne pouvait donc pas parler d’évasion.

Le massacre du 28 septembre 2009 au cœur de cette tentative d’évasion

Une fois de plus, les habitants de Kaloum (quartier de la présidence, des institutions, ambassades…), à Conakry, la capitale guinéenne, ont été tiré de leur sommeil par des échanges nourris de coups de feu qui leur ont fait pensé à une tentative de coup d’Etat contre les militaires au pouvoir depuis septembre 2021.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

La prise de pouvoir du président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya, avait en effet été menée à peu près à la même heure, le 21 septembre 2021, contre le pouvoir de l’ex-président élu Alpha Condé.

Outre l’accord scellé avec la CEDEAO, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest, pour une transition de deux ans, le colonel Doumbouya a promis de refonder l’Etat et de faire de la justice la boussole de son action.

C’est ainsi que s’est ouvert en septembre 2022, le procès du massacre du 28 septembre 2009, attendu depuis des années par les familles des victimes.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Arrivé au pouvoir suite au coup d’Etat de décembre 2008, Moussa Dadis Camara et dix autres responsables militaires et gouvernementaux répondent d’une litanie de meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 par les forces de défense et de sécurité, au stade du 28 septembre, dans la banlieue de Conakry, où étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l’opposition.

D’après le rapport de la commission d’enquête internationale de l’ONU sur ce massacre, au moins 156 personnes ont été tuées, 109 femmes ont été violées et plusieurs centaines de personnes ont été blessées.

Par ailleurs, nos confrères de l'AFP nous apprennent toujours ce lundi que les autorités guinéennes ont démis de leurs fonctions une soixantaine d'officiers, soldats et agents des services pénitentiaires.